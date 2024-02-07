"Проредили" батальон коллаборантов: ВСУ показали фрагмент боя под Горловкой (фото)

Российские подразделения, в состав которых входили боевики "ДНР", понесли ощутимые потери в боях под городом в Донецкой области, рассказали бойцы, которые держат линию фронта.

В течение первых недель 2024 года ВС РФ потеряли более двух взводов коллаборантов в боях под Горловкой. Бойцы из 255 отдельной штурмовой бригады ВСУ достали до фортификационных сооружений, в которых скрывались наемники из батальона "Лавина" 1 армейского корпуса в составе вражеских войск. О деталях боев рассказала пресс-служба украинского подразделения на странице Facebook.

В заметке пресс-службы показали кадры, снятые с помощью FPV-дрона, который летит над фортификационными сооружениями противника — над окопами, блиндажами, импровизированными укреплениями среди руин. Камера фиксирует значительное количество потерь противника. В какой-то момент зрители видят, как российский военный пытается спрятаться под куском шифера, но его хорошо видно с высоты.

Бой под Горловкой — тайник врага Фото: Скриншот

На других кадрах — вспышки и дым от взрывов, когда происходит сброс снаряда FPV-дроном.

Бой под Горловкой — взрыв на позициях врага Фото: Скриншот

Полное видео Фокус не публикует по этическим соображениям.

Запись работы бойцов 255 ОШБ не объясняет, когда и где произошли события. Однако расследователи волонтерского сообщества DeepState указали, что события происходят под Горловкой в Донецкой области. Точка с координатами 48.33980, 37.90650 расположена неподалеку от газораспределительного пункта (ГРС).

Местность под Горловкой, где воюет 255 ОШБ ВСУ Фото: DeepState

Расследователи называют подразделения ВС РФ, которым простоят украинские защитники — это "коллаборационисты и враги" из состава батальона "Лавина", являющегося частью 1 армейского корпуса. Ориентировочные суммарные потери противника — 217 человек (около роты): раненых 120 чел., необратимые потери — 97.

Отметим, 1 армейский корпус — подразделение ВС РФ, сформированное на основе "Народной милиции ДНР". На втором году полномасштабного вторжения, в 2023, корпус официально вошел в состав российской армии. Батальон "Лавина" — часть 3 отдельной мотострелковой бригады "Беркут" из "ДНР", которая воевала против украинцев с 2014 года и сначала называлась "Группировкой Безлера". С 2022 года боевики из "Лавины" и 3 ОМБ "Беркут" ВС РФ участвовали в оккупации Волновахи и боях под Авдеевкой.

Бои на Донбассе — детали

Отметим, в декабре 2023 года произошли сдвиги на линии фронта возле Горловки. 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором бойцы ВСУ показали установление флага на терриконе, расположенного неподалеку от этого населенного пункта. Особенным является то, что противник не способен снять этот флаг, поскольку будет находиться под плотным обстрелом Сил обороны.

Между тем южнее и севернее этого участка продолжают идти бои. В частности, под Авдеевкой, как сообщили аналитики Института изучения войны, есть определенное продвижение противника на одном из флангов. Эксперты DeepState 6 февраля отметили сложную ситуацию в районе Степного.

Напоминаем, 6 февраля украинский военный объяснил, почему и дальше важно удерживать Авдеевку, которая, по его мнению, является "щитом Донецкой области". Утром 7 февраля ВС РФ нанесли массированный удар по Украине: взрывалось в Киеве и на Львовщине, известно о четырех погибших.