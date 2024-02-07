Запад должен вынести урок: в Польше прокомментировали российскую атаку на Украину 7 февраля

Поднятие в небо польских истребителей во время воздушной тревоги в Украине становится "рутинным" делом для Польши, заявил министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк. В польском правительстве не видят тенденции к изменению политики России и в способе ведения ею войны.

Массированная ракетная атака России на Украину в среду, 7 февраля, свидетельствует о том, что Москва не отклоняется от своей политики и способа ведения войны. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, пишет агентство PAP.

"Если кто-то думал, что будет какое-то смягчение курса, то ничего из этого не вышло. Продолжается война, и здесь ничего не меняется", — сказал министр.

По его словам, Запад должен извлечь из этого урок.

"Поддерживайте Украину, голосуйте в США за пакеты помощи, потому что этой войне не видно конца, и Украина нуждается в этой поддержке во имя свободного мира, а Россия об этом беспощадно напоминает", — заявил Семоняк.

Польский министр также прокомментировал поднятие в небо истребителей во время ракетной атаки РФ.

"Надо употреблять слова "рутинно", потому что это очередная такая ситуация, когда польская противовоздушная оборона, польские дежурные истребители и другие системы союзников активируются для защиты воздушного пространства Польши", — резюмировал Семоняк.

Напомним, Польша не впервые поднимает в небо свои истребители. F-16 взлетали 13 января 2024 года в юго-восточной части страны. Местных предупредили, чтобы они не боялись шума от двигателей военных самолетов.

В среду, 7 февраля, оккупанты атаковали Украину крылатыми, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами. Кроме того, враг запустил 20 БПЛА типа Shahed. Всего враг запустил 64 воздушные цели. Силы ПВО уничтожили 44 из них, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Киеве жертвами атаки стали четыре человека. Еще 30 получили ранения.