Москва пообещала, что последняя партия российских С-400 будет направлена в Индию

В то же время гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев признал, что перебои в поставках двух последних дивизионов С-400 все же были, из-за чего возникли спекуляции в СМИ.

В 2023 году по ряду причин имели место задержки с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индию, после чего появилась информация, что индийская сторона инициировала программу по созданию собственных ЗРК. Однако гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев окончательно опроверг слухи о прекращении поставок систем С-400 в Индию. Об этом 7 февраля сообщили в Bulgarian Military.

Российский чиновник на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской аравии заявил, что процесс выполнения контракта со стороны Москвы идет в точном соответствии со сроками, согласованными обеими сторонами. Между тем он признал, что перебои в поставках двух последних дивизионов С-400 все же были.

Первые "звоночки" прозвучали в прошлом году Военно-воздушные силы страны (IAF) проинформировали индийский парламентский комитет о неспособности России выполнить свои экспортные обязательства по С-400, приобретенных в 2018 году за 5,4 млрд долларов.

Причины задержек

До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Индия рассматривалась Москвой как крупный покупатель российского оружия, отмечают авторы материала. Однако война вызвала паузу в военных поставках. Ключевым препятствием, как отмечают индийские официальные лица, является сложность создания механизма оплаты, соответствующего санкциям США. Из-за этого тупика индийские оружейные платежи на сумму более 2 миллиардов долларов были приостановлены почти на год.

Кроме того, Россия прекратила предоставление кредита на поставку запасных частей на сумму около 10 миллиардов долларов. В то же время из-за санкционных опасений Индия не может платить в долларах США, а РФ не хочет принимать платежи в рупиях из-за колебаний валютного курса. Индийские же чиновники также выразили нежелание использовать российские рубли, ссылаясь на опасения по поводу их рыночной стоимости.

Что касается поставки последних зенитных комплексов согласно контракту, то предположительно, она будет реализована к концу 2024 года. В противном случае репутация Москвы, как надежного экспортера вооружения будет подорвана, тем более что Кремля надеется закрепиться на ближневосточном оружейном рынке.

Напомним, ВМС Индии объявили о результатах испытаний сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с дальностью до 900 км. По информации Naval News ракета поразила наземные цели, поэтому испытания можно считать успешными.