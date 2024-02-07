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Массированный обстрел Киева: Зеленский рассказал, как Украина ответит на удары ВС РФ (видео)

Диана Бондаренко
Фото: КГГА | ВС РФ атаковали Киев

В этом году Украина должна не только максимально усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести максимальные системные потери России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на удары Вооруженных сил Российской Федерации по мирным городам утром 7 февраля. Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

"В Киеве еще до вечера продолжался разбор завалов после российского утреннего удара. Жилой дом. Десятки пострадавших, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Николаев, Харьков, Львовская область, Днепропетровщина, Хмельницкая область, Киевщина, Херсонщина — в этих регионах есть пострадавшие, есть повреждения", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, Украина ответит РФ на каждую примененную ракету и беспилотник. Он отметил, что задача на этот год — не только максимально усилить украинский воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести максимальные системные потери врагу. Речь идет о замороженных российских активах РФ и лиц, которые с ней связаны.

Президент считает, что все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора.

"Это справедливо — отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство-террориста платить за то, что оно делает", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина максимально энергично работает с партнерами, чтобы решение его российских активов было принято как можно быстрее.

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ВС РФ атаковали Украину 7 февраля: что известно

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли мирные города Украины с помощью ракет и беспилотников. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве и на Львовщине. Во время обстрелов Киева враг мог применить противокорабельную ракету "Циркон". Аналитики Defense Express считают, что ее перехватила украинская ПВО.

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Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что специалисты исследуют обломки ракет, чтобы определить тип ракет, которыми оккупанты атаковали мирные города.