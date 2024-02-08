Сколько танков и орудий уничтожила "Армия дронов": Минцифры отчиталось об эффективности

Украинские операторы дронов за сутки в среднем обезвреживают восемь танков ВС РФ. Эффективность работы по личному составу противника — более 4 тыс. человек в течение семи месяцев.

В течение семи месяцев работы роты ударных БПЛА, созданных в рамках проекта "Армия дронов", уничтожили 14 тысяч целей ВС РФ. Беспилотники добрались до российских танков, боевых бронированных машин (ББМ), орудий разых видов, а также до личного состава. Об эффективности проекта "Армия дронов" рассказали на портале "АрмияInform".

Журналисты портала сообщили, что Министерство цифровой трансформации предоставило фрагменты отчета, в котором говорится об особенностях использования беспилотников украинского производства на поле боя.

В отчете подытожили результаты, полученные за семь месяцев — ориентировочно, с августа 2023 года по январь 2024 года. Всего дроны обезвредили 14 тысяч целей (по 2 тыс. целей в месяц):

танков — 1 021 шт. (по 146 в месяц);

ББМ — 1 466 шт. (по 209 в месяц);

самоходных артиллерийских установок — 355 шт. (по 51 в месяц);

пушек — 1 054 шт. (по 150 в месяц);

личного состава ВС РФ — 4 319 чел. (по 617 в месяц).

"Армия дронов" — результаты в течение семи месяцев (август-январь) Фото: Facebook / Михайло Федоров

"Есть кейсы, когда за одну ночь поразили 80 единиц техники", — привели фрагмент отчета журналисты.

С июля 2022 года, когда проект стартовал, удалось подготовить 20 тыс. операторов дронов и сформировали 67 ударных рот. Каждая рота имеет все необходимое оборудование — коптеры, пикапы, "старлинки". За государственный счет выпускаются 67 моделей украинских БПЛА, а к производству привлечено 200 компаний, указывается в отчете Минцифры.

Дроны ВСУ — детали

Отметим, на странице Facebook министра цифровой трансформации Михаила Федорова регулярно публикуется инфографика о количестве вражеских целей, уничтоженных в ближайшую неделю. Например, можно увидеть, что в течение недели 8-15 января было уничтожено 44 танка, 65 ББМ, 41 пушку (ствольной артиллерии и САУ), на следующей неделе, 15-29 января, 73 танка, 95 ББМ, 48 пушек. В среднем — по 58 российских танков в неделю (или по восемь танков в сутки).

"Армия дронов" — результаты 8-15 января Фото: Facebook / Михайло Федоров "Армия дронов" — результаты 15-22 января Фото: Facebook / Михайло Федоров

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что создал новый род войск в структуре ВСУ — Силы беспилотных систем. В январе командир роты БПЛА Роберт Бровди (позывной "Мадяр") заявил, что отныне будет командовать не ротой, а батальоном в составе морской пехоты.

Напоминаем, военный обозреватель объяснил, почему беспилотники, которые ВСУ активно использует на поле боя, не могут заменить артиллерию. Тем временем западные журналисты побывали в районе Авдеевки и Угледара: бойцы им рассказали о нехватке снарядов и пехоты.