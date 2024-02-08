Новый уровень мониторинга: Польша получит разведывательные аэростаты на $1,2 млрд

В рамках программы Barbara польская армия должна приобрести четыре американских воздушных аппарата, которые дополнят возможности самолетов раннего предупреждения.

Секретарь Министерства обороны Польши Павел Бейда сообщил в соцсетях о завершении переговоров с Госдепартаментом США по поводу продажи четырех разведывательных аэростатов. Стоимость закупки оборудования, включая логистический пакет, оценивается американцами в 1,2 млрд долларов. О деталях сделки рассказали 7 февраля обозреватели WP Tech.

"В ближайшее время будут завершены переговоры и подписан контракт. После поставки новых систем в Польшу мониторинг неба выйдет на качественно новый уровень", — написал Бейда в Twitter.

Одобрение Госдепартамента является кульминацией длительного процесса, который начался в мае 2023 года, пишут авторы материала. Затем Агентство по вооружению объявило о реализации программы Barbara, в рамках которой польская армия должна приобрести четыре американских воздушных аппарата.

Разведывательные аэростаты дополнят польские самолеты раннего предупреждения. В качестве средства наблюдения они проявят себя в мирное время, предлагая возможность находиться в воздухе в течение очень длительного времени вместе с радаром или другим разведывательным оборудованием.

При размещении радара на большой высоте нейтрализуется влияние препятствий на местности и кривизны Земли, что приводит к увеличению дальности обнаружения различных объектов.

Эксперты Defence Express по этому поводу пишут, что планы закупить данные аппараты у Польши появились еще в 2017 году. Однако после скандала с российской ракетой Х-55, которая залетела на территорию Польши, стало известно, что Польша формирует аэростатный батальон для усиления ПВО. При этом речь шла о том, что аэростаты смогут обнаруживать цель на расстоянии в сотни километров.

Среди других возможных систем, которые может приобрести Польша, упоминается и система JLENS, разработанная концерном Raytheon.

Ранее сообщалось, крупнейшие оборонные подрядчики Великобритании и Польши 7 ноября 2023 года подписали контракт стоимостью более 4,9 млрд долларов на разработку системы ПВО следующего поколения для польской армии. Благодаря сделке Польша сможет самостоятельно производить новейшие пусковые установки CAMM и ракеты к ним.