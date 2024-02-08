Потеря Авдеевки: ВС РФ приблизились к логистическим путям ВСУ (видео)

Передовые российские подразделения находятся в 600 м от логистического пути ВСУ. Враг пытается взять украинских воинов в "оперативное окружение", пояснил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Подразделения ВС РФ проникли в частную застройку на севере Авдеевки. Враг все ближе к логистическим путям, по которым поступает снабжение украинским воинам, защищающим позиции. О деталях боевых действий на одном из участков восточного отрезка фронта спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Лиховий заявил, что российские военные продвигаются на северном фланге Авдеевки. Сначала они находились в кварталах частной застройки к востоку от Авдеевского коксохимического завода. Теперь их видят в городских кварталах.

Представитель ОСУВ "Таврия" объяснил, какие намерения имеет враг. По его словам, россияне проникли в местность между коксохимом и карьером (расположен восточнее завода).

"Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером".

Таким образом ВС РФ все ближе к логистическому пути, по которому к бойцам ВСУ поступают снаряды и оружие. Именно поэтому происходят постоянные штурмы на северном фланге. Есть угроза оперативного окружения, однако украинские военные продолжают держать оборону, подытожил Лиховий.

"Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая", — подчеркнул военный.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, в вечернем отчете Генштаба ВСУ за 8 февраля указывается, что враг в районе Авдеевки провел 21 штурм. На карте боевых действий DeepState обозначена текущая линия боев в городе. Линия соприкосновения проходит в 600 метрах от дороги, которая направляется к Ласточкино, Орловке и далее за пределы возможного "оперативного окружения". В 2 км южнее — еще один путь, по которому бойцы ВСУ смогут добраться до села Северного и Тоненькое.

Ситуация в Авдеевке по состоянию на 8 февраля Фото: DeepState

Ранее Фокус рассказывал, что ВС РФ начали активные штурмовые действия возле Авдеевки в октябре-ноябре 2023 года. Первые атаки противника бойцы ВСУ успешно отбили, при этом обезвредив бригаду противника — об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В декабре 2023 и в январе 2024 россияне продолжили попытки захватить населенный пункт. В частности, в Институте изучения войны сообщили, что им удалось несколько продвинуться возле села Степного на севере. Также враг проник вглубь застройки на юго-востоке, говорилось в отчете, опубликованном 22 января.

Напоминаем, 6 февраля украинский военный объяснил, почему Силам обороны нужно удерживать Авдеевку. 8 февраля Фокус на основе данных Генштаба ВСУ и военных экспертов подытожил ситуацию, которая сложилась на восточном участке фронта в январе 2024 года.