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Упреки Зеленскому, мирный диалог и Третья мировая: что Путин рассказал в интервью Карлсону

Юлия Шевченко
Фото: Скриншот | Путин дает интервью Карлсону

Российский президент заявил, что РФ ни на кого не нападала и обвинил Украину в нежелании договариваться. Во время интервью Владимир Путин умудрился перепутать отца с дедом Владимира Зеленского.

Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он рассказал, кто начал войну в Украине, о частном разговоре о фашизме с президентом Украины и назвал виновных в подрыве газопровода "Северный поток". Фокус собрал основные ключевые темы из двухчасового интервью Путина Карлсону.

Кто начал войну в Украине и что такое "денацификация"

По словам Путина, все "события" начались с некоего государственного переворота в Украине, а также с боевых действий на Донбассе. Россия же, сказал президент РФ, хочет "закончить" войну переговорами, но Киев по указанию Вашингтона отказался от диалога, и теперь США придется "решить" эту проблему.

"Мы ни на кого не нападаем", — сказал глава Кремля.

В интервью Карлсону президент РФ традиционно коснулся истории Украины, заявив, что до прихода большевиков такой страны не существовало, а украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе "нацизма и нацистской идеологии". По словам Путина, Украина после распада Советского Союза якобы "утащила с собой все, что получила с барского плеча" России. А Штаты после 1991 года проводили в отношении РФ политику "давления".

Глава Кремля заявил, что Вашингтон хочет "втянуть" Украину в НАТО назло РФ. Сама же Россия, как выразился Путин, "добровольно" пошла на развал СССР.

Также Путин отметил, что Россия пока не достигла целей так называемой "СВО", которыми являются "денацификация" Украины и запрет неонацистских движений.

"Мы пока не достигли своих целей в Украине, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрет всевозможных неонацистских движений. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и пытаются ее сохранить, — вот что такое денацификация. Вы знаете, как вам не покажется странным, во время переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что в Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и он будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству разрешено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и все", — сказал Путин.

Путин также сказал, что НАТО может "достойно" признать контроль России за оккупированными территориями Украины.

Разговор с Зеленским и путаница между отцом и дедом украинского президента

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский якобы поддерживает "нацизм" и людей, которые продвигают эту теорию, а дело Гитлера "еще живет".

Он сказал, что однажды в разговоре с Зеленским он затронул тему фашизма в Украине и напомнил украинскому президенту, что его отец " сражался с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны".

"Я сказал: "Володя, ну что ты делаешь?" Почему ты сейчас поддерживаешь неонацистов в Украине, когда твой отец боролся с фашизмом? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать, что он ответил. Это отдельная тема. И я не думаю, что это было бы правильно с моей стороны", — рассказал Путин.

Президент РФ не уточнил, когда именно был этот разговор, но по его мнению, когда Зеленский стал президентом, он "понял две вещи".

"Во-первых, с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, потому что они агрессивны и очень активны. От них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с США их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто враждует с Россией. Это выгодно и безопасно", — сказал Путин.

Об участии США в войне в Украине

Путин заявил, что у США есть немало внутренних проблем в стране, которые надо решать, между тем Вашингтон вместо этого воюет в Украине.

"Неужели американцам нечем заняться? У вас есть проблемы на границе. Проблемы с миграцией, проблемы с национальным долгом. Более 33 триллионов долларов. Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать на Украине. Не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения?", — сказал Путин.

О переговорах с Украиной

Глава Кремля заявил, что Россия всегда открыта к переговорам с Украиной, зато Украина не хочет вести переговоры с Россией.

"Президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова ли? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что ж, пусть отменяет свой декрет и вступает в переговоры", — сказал Путин.

Глава Кремля пожаловался, что официальный Киев сейчас "выдвигает условия", на которые Россия не может согласиться. Полномасштабный конфликт якобы "закончится за недели", если США прекратят поставлять вооружение Украине.

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О народах России и Украины

По словам главы Кремля, украинцы якобы до сих пор считают себя "русскими", а потому война будет носить элемент "гражданского" конфликта.

"Эта бесконечная мобилизация в Украине, истерика, внутренние проблемы, все это... Рано или поздно все равно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. То, что происходит, в определенной степени является элементом гражданской войны. И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растянули одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось, — сказал Путин.

Кто взорвал "Северный поток"

Владимир Путин заявил, что РФ не намерена соревноваться с пропагандой США и доказывать миру причастность американцев к подрыву "Северного потока" .

"В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень много европейских. Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят", — сказал Путин.

Путин отметил, что больше в детали по ЧП в Балтийском море не будет вдаваться, но намекнул, что надо искать того, кто был заинтересован в уничтожении "Северного потока", и кто смог это сделать.

"Вы, конечно. У Вас лично, возможно, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет. Заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", — сказал Путин.

Об угрозе новой мировой войны

Путин заявил, что у России нет интересов в Европе, и что РФ направит свои войска, например, в Польшу, если та нападет на Россию.

"Страны НАТО говорят о глобальной войне и ядерном конфликте, и они пытаются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И мыслящие люди — не обыватели, а мыслящие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза. Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов", — сказал Путин.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что интервью Путина и Карлсона стало пиком пропаганды РФ. Кремль хочет вмешаться в политику Вашингтона, используя "разлом" в американском обществе.