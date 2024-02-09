История вместо оправданий: после интервью Путин потерял шанс на поддержку в США, — WP

По данным СМИ, президент России имел возможность оправдать нападение на Украину перед американскими консерваторами. Однако то, на чем он сосредоточил внимание, стало неожиданностью даже для Такера Карлсона.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным должно было стать "большой победой" для обоих, однако все пошло не по плану. Об этом говорится в материале The Washington Post от 8 февраля.

В СМИ отметили, что интервью теоретически могло стать спасением для обоих присутствующих в кадре. Путин имел шанс оправдать полномасштабное вторжение ВС РФ на территорию Украины в глазах американских консерваторов. Карлсон в то же время мог повысить свою релевантность после увольнения из Fox News и продвинуть собственную медиакомпанию.

Однако запланированное и прорекламированное в соцсетях интервью столкнулось с проблемой. Вместо того, чтобы объяснять причины нападения на Украину, глава Кремля погрузился в историю. Он начал рассказывать об отношениях между странами, сосредоточившись на временах целые столетия назад. В результате между политиком и журналистом начался спор, ведь Карлсон пробовал остановить экскурс в глубокое прошлое.

Журналисты прогнозируют, что "неоднозначный рассказ" Путина вряд ли найдет отклик среди консервативной аудитории Карлсона в США. Кроме того, вопросы по ряду "сложных тем" так и не прозвучали. В частности, речь идет о военных преступлениях ВС РФ и внутренних репрессиях в России.

Путин использовал интервью, чтобы изобразить РФ как страну, действующую в рамках самообороны. Он выставил противниками НАТО и ЦРУ. В СМИ отмечают, что разговор с ним раскритиковали даже некоторые союзники Карлсона — за отсутствие "полной перспективы".

Напомним, во время интервью президент РФ Владимир Путин начал рассказывать о борьбе с "нацизмом" в Украине. С его слов, украинцы почитают союзников Адольфа Гитлера.

Также Путин заявил, что Россия якобы отвела войска от Киева сама, и произошло это из-за успешных переговоров с Украиной. Однако потом якобы США приказали воевать "до конца".