Пересечение границы при мобилизации: какие военно-учетные документы нужны (видео)

Адвокат Сергей Савинский пояснил, что законопроект об усилении мобилизации закрепит нормы относительно документов, которые и так существовали де-факто. Однако новации коснутся не всех военнообязанных граждан.

В законопроекте 10449, который народные депутаты до конца февраля 2024 года должны рассмотреть во втором чтении, военнообязанные, а также призывники и резервисты, получают новые обязанности. Среди этих обязанностей — необходимость постоянно иметь при себе определенный военно-учетный документ, который нужно предъявлять, в частности, при пересечении границы. О каких именно документах идет речь, рассказал адвокат Сергей Савинский на портале "РБК-Украина".

Адвокат отметил, что и до принятия законопроекта, мужчины должны были показывать какие-то военные документы. По его словам, подобные требования существовали де-факто, но теперь их решили окончательно прописать в законе.

В статью 2 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" планируют добавить абзац, который касается обновления правил пересечения границы во время военного положения для военнообязанных мужчин.

Мобилизация в Украине — пересечение границы во время войны

Народные депутаты планируют четко назвать документы, которые нужно показать пограничникам. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе:

военный билет (удостоверяющий личность того, кто находится на военной службе);

или удостоверение военнообязанного (постоянное или временное).

Требование будет касаться подавляющего большинства мужчин, отметил Савинский. Исключение — только для работников дипломатических миссий.

На сегодня, пока законопроект 10449 еще не принят, на границе все же требуют показывать военно-учетный документ, напомнил адвокат. Такая ситуация сложилась "де факто", а теперь ее внесут в закон.

Отметим, над законопроектом о внесении изменений в систему мобилизации и военной службы работали четыре государственных институтыа, пояснили в Минобороны Украины. В ближайшее время нардепы должны определиться с перечнем отсрочек для призыва, правилами бронирования, возможностью отправлять электронные повестки и ужесточения наказания для уклонистов, — ранее в ряде статей рассказывал Фокус.

Среди ограничений, которые предлагают использовать для воздействия на уклонистов, — ограничение права выезда на границу и ограничение доступа к счетам и права на имущество. Также обсуждают норму, стоит ли позволить осужденным идти в армию. Кроме того, часть государственных служащих также могут привлечь к службе, говорится в законопроекте.

Напоминаем, 9 февраля заместитель командира 3 ОШБ Максим Жорин объяснил, нужно ли говорить людям о количестве лиц, которых нужно мобилизовать в ВСУ.