"Немногое изменилось": офицер ВСУ отреагировал на назначение Сырского (видео)

Офицер 54-й бригады ВСУ Александр Афанасьев не считает, что отставка Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского связаны с какими-то личными конфликтами.

Назначение генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины не повлекло за собой существенных изменений для военных. Такое мнение высказал офицер 54-й бригады ВСУ Александр Афанасьев в эфире канала "Киев24" 9 февраля.

Военнослужащий подчеркнул, что Сырский не просто "откуда-то упал", а был командующим Сухопутных войск ВСУ на протяжение всей полномасштабной войны.

"Как представители Сухопутных войск, мы его подчиненные, и мы воевали с этим командующим. Сейчас он командует всеми войсками. Немногое изменилось, если честно, для нас", — сказал Афанасьев.

Отвечая на вопрос о том, как военные восприняли отставку Валерия Залужного, офицер заявил, что экс-главнокомандующий заслуживает на доверие и уважение.

"Но он же никуда не делся. Он продолжает служить в Вооруженных силах Украины", — добавил он.

Афанасьев отметил, что многие считают, что отставка Залужного связана с личными мотивами, однако, по его мнению, кадровые перестановки были осуществлены в связи с реорганизацией каких-то процессов.

"Тем более два года человек был… Глаз уже замыливается. Может он отдохнет и далее будет более действенным", — подчеркнул военный.

По мнению Афанасьева, Сырский будет сейчас больше работать, так как он пошел на повышение и достиг пика в военной карьере.

"Все будет нормально, нечего переживать. Сырский был командующим все два года, но о нем мало знали", — заключил он.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него генерал-полковника Александра Сырского.

В свою очередь новоназначенный главнокомандующий обратился к бойцам, с которыми служил в рядах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и ОСУВ "Хортица", поблагодарив их за совместную работу. Он также отметил, что сейчас на повестке дня стоят новые задачи.