"Приведет к коллапсу": экономист рассказал, почему нельзя усиливать мобилизацию (видео)

Приоритетом должен стать бизнес, который платит налоги и имеет официальные заработные платы. Такие предприятия должны иметь возможность бронировать персонал, который критически важен для экономики, рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач.

Усиление мобилизации в Украине может привести к коллапсу. Доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что финансировать увеличение Сил обороны можно только в случае повышения экономики. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой".

"Мобилизация более чем 15% мужчин, которые еще не мобилизованы, приведет к экономическому коллапсу в стране", — сказал Андрей Длигач.

По его словам, этот предел четко просчитан. Тогда как для того, чтобы перейти к идее нового рекрутинга, финансирования увеличения армии, нужно повысить экономическую мощность.

Длигач рассказал, что приоритет должен быть на белом бизнесе, который платит налоги и имеет официальные заработные платы. Он считает, что такие предприятия должны иметь возможность бронировать тот персонал, который критически важен для бизнес-деятельности.

Кроме этого, он считает, что нужно пересмотреть использование уже имеющихся от миллиона до полутора миллионов военных, которые уже есть в стране. Длигач предлагает переосмыслить мобилизацию айтишников. По его мнению, их можно отправлять в государственную налоговую службу, водителей в патрульную полицию, а соответственно правоохранителей призывать в ВСУ.

Напомним, в случае принятия нового законопроекта о мобилизации некоторые категории граждан могут потерять бронирование от мобилизации. В частности, речь идет по 50% военнообязанных.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль заявил, что страна не будет искать мужчин и не будет отправлять их обратно в Украину. Однако могут быть применены более деликатные административные решения, если украинские власти пришлют соответствующий запрос.