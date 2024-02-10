Перед отставкой Залужного: в Киев тайно приехали генералы из Германии, — Bild (фото)

По информации журналистов, немецкие генералы прибыли в Киев, чтобы познакомиться с новым главнокомандующим ВСУ и уточнить потребности Сил обороны Украины.

Группу немецких генералов заметили в Киеве, при этом об их визите официальных сообщений не было. Высокопоставленных военных из ФРГ заметили в одном из столичных отелей. О деталях неожиданного визита рассказали на портале Bild.

Журналисты портала сообщили, что о визите генералов из Германии стало известно благодаря неназванным источникам. Группу военных заметили в киевском отеле 8 февраля — фотографий, которые бы это подтвердили, предоставлено не было. Также неизвестно, сколько людей входило в группу немецких гостей.

Источники уверяют, что среди визитеров — генерал Брейер Карстен (Carsten Breuer) и генерал-майор Кристиан Фройдинг (Christian Freuding).

Министерство обороны Германии ответило на запрос журналистов относительно поездки генералов. В частности, подтвердили, что они действительно побывали в Украине.

"Генерального инспектора Бундесвера генерала Брейера сейчас сопровождает, среди прочих, генерал-майор Фройдинг", — назвали два имени в Бундесвере.

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины (имя не указано) пояснила, что генералы прибыли в Киев по приглашению тогдашнего главнокомандующего генерала Валерия Залужного. Главная цель визита — "дальнейший обмен информацией о текущих потребностях обороны и будущих военных вызовах".

Отметим, на портале украинского оборонного ведомства есть фотографии, на которых можно узнать высокопоставленных немецких генералов. На кадрах, опубликованных 9 февраля, видно, как они общаются с новым главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. В заметке указано, что происходит "знакомство с инспекторами из Бундесвера".

Совещание в Киеве — командование ВСУ и инспектор Бундесвера Фото: УНН Генералы ФРГ, Сырский и Умеров — общение после совещания Фото: УНН

Брейер Карстен (Carsten Breuer) — 60-летний генеральный инспектор Вооруженных сил Германии, который с марта 2023 года возглавляет Бундесвер. Ранее Фокус публиковал заявления военного. Например, в декабре 2023 года он утверждал, что у Западной Европы не хватит сил в случае нападения России.

Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) — 53-летний глава Контактной группы по помощи Украине со стороны ФРГ.

Брейер Карстен (Carsten Breuer) Фото: Из открытых источников Кристиан Фрейдинг (Christian Freuding) Фото: Из открытых источников

Отставка Залужного — ход событий

Отметим, в конце января 2024 года в сети появились сообщения о возможном увольнении тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил его отставку 8 февраля и назвал имя преемника — тогдашнего главу Сухопутных войск и командующего ОСУВ "Хортица" генерала-полковника Александра Сырского.

Напоминаем, 9 февраля Александр Сырский объяснил, что планирует делать на посту главнокомандующего. Тем временем в США сенаторы планируют обсудить помощь Украине: примут решение 13-14 февраля.