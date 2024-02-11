"Государственная измена": ветеран АТО предложил наказать жителей Космача за действия против ТЦК (видео)

Бывший военный намекнул, что село Космач, в котором жители высказались против мобилизационных мероприятий могут "зачистить так, как вражескую территорию".

Экс-командир роты "Айдара" и участник антитеррористической операции (АТО) Евгений Дикий предложил наказать жителей Космача, которые выступили против действий ТЦК и СП. Об этом он заявил в эфире телеканала "Київ24".

В юридическом смысле, по его мнению, это очень тяжелое нарушение. По его словам, жители села оказывали умышленное сопротивление действиям представителя ТЦК и препятствовали мобилизации.

"Должны всем селом поехать в СИЗО", — считает бывший военный.

В военное время, по его словам, такие действия нужно квалифицировать как государственная измена. По его словам, ему бы не хотелось чтобы "Космач зачистили так, как зачищают вражескую территорию".

"Здесь есть государственная измена", — заявил он.

Мобилизация в Украине и протест в Космаче

В соцсетях 7 февраля опубликовали видео, на котором в селе Космач, что на Прикарпатье, жители набросились на женщину с ребенком в автомобиле. Ее пытались вытащить, ребенка ударили палкой (получила сотрясение мозга). Причина атаки — подозрение, что женщина выслеживала мужчин с запада Украины, чтобы вручить им повестку.

На следующий день нападавшие подали заявление в полицию на потерпевшую. Они указали, что женщина не имела права публиковать запись в сети. Уже 9 февраля состоялся разговор работников ТЦК с представителями общественности Космача, сообщили на "Суспільному". На мероприятие пришли женщины, им объяснили, что мобилизуют людей не только из западных областей Украины.

Напомним, 31 января ветеран АТО Евгений Дикий пригрозил уклонистам, что их могут "зачистить". Он убежден, что организатором антимобилизационного движения в Украине является Россия. По его словам, уклонистов собирают вокруг себя опытные "провокаторы".