В украинской армии расконсервировали 30 000 пулеметов "Максима", — Силы теробороны

Защитники используют пулеметы "Максима" для борьбы с иранскими дронами-камикадзе "Шахед". Благодаря водяному охлаждению они могут непрерывно вести огонь в течение нескольких минут.

С начала полномасштабной войны в Украине сняли с хранения 30 тысяч пулеметов "Максима". Об этом сообщают Силы территориальной обороны в Х (ранее Твиттер).

Пулемет "Максима" был разработан более 100 лет назад, но в Силах теробороны отмечают, что он имеет водяное охлаждение, поэтому он эффективен для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".

"Винтажное оружие с водяным охлаждением доказало свою высокую эффективность на переднем крае противовоздушной обороны против беспилотников "Шахед" благодаря способности вести огонь по несколько минут подряд", — отмечают в публикации.

Станковый пулемет "Максима" разработал британский оружейник Хайрем Стивенс Максим в 1883 году. Он стал одним из родоначальников автоматического оружия и использовался в Первой и Второй мировых войнах. В российско-украинской войне пулемет "Максима" применяется в мобильных огневых группах ПВО. Ранее были фотографии использования пулеметов на крышах зданий.

Напомним, 6 марта в ВСУ показали, как переделали 100-летний пулемет "Максима" для использования пехотой. Его сняли со станка, установили сошки и добавили оптический прицел.

11 января бойцы ТрО сбили два дрона-камикадзе Shahed-136 из спаренной установки пулемета "Максима".