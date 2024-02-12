Только одна повестка дня: СМИ узнали подробности грядущего визита Макрона в Украину

По информации журналистов, в ходе будущего визита французского лидера в Киев речь будет идти о передаче Украине истребителей Mirage 2000D.

Единственной темой грядущего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину может стать поставка украинским силам французских истребителей Mirage 2000D. Об этом пишет Intelligence Online 12 февраля.

Сообщается, что украинские чиновники сделали поставку Парижем истребителей Mirage 2000D единственным пунктом повестки дня будущего визита французского президента.

"Тонкий украинский маневр, чтобы зафиксировать выбор Парижа", — гласит заголовок статьи.

Передача Украине Mirage 2000D: что известно

Напомним, 6 февраля Le Monde сообщил, что Эммануэль Макрон в феврале собирается приехать в Киев. В издании отметили, что в конце прошлого месяца Макрон заявил, что планирует подписать с Киевом двусторонние договоренности о безопасности во время визита в Украину. По его словам, Париж "продолжит помогать Украине удерживать линию фронта и защищать небо".

На следующий день, 7 февраля, в Forbes указали на то, что в последнее время появляется все больше сообщений касательно возможной сделки о поставках в Украину французских истребителей Mirage 2000D.

Журналисты предположили, что официально об этом могут объявить уже в ближайшее время, поскольку президент Макрон в феврале собирается с визитом в Киев.

Позже, 11 февраля журнал Challenges сообщил, что Елисейский дворец отложил визит Макрона из соображений безопасности. По данным издания, это решение вызвало много вопросов как у французских, так и у украинских дипломатов.