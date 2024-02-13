Европе стоит создать свое ядерное оружие и не полагаться на защиту США, — замглавы ЕС

Вице-президент Европарламента Катарина Барли отметила, что если Соединенные Штаты не станут больше предоставлять Украине оружия, то эту ответственность должны взять на себя европейские страны.

Европе не стоит полагаться на ядерную защиту США, а создавать собственную армию. Исходя из последних заявлений Дональда Трампа, Европе также следует задуматься над созданием собственного ядерного оружия. К такому выводу пришла вице-президент Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на предстоящих европейских выборах Катарина Барли в интервью изданию Tagesspiegel.

Немецкий политик отметила, что в настоящее время ядерные силы сдерживания для Европы находятся в руках НАТО. Однако безопасность континента может быть под угрозой в свете заявлений американского экс-президента, который угрожал не защищать партнеров по Североатлантическому альянсу. Поэтому ЕС стоит задуматься о создании собственных ядерных сил сдерживания.

"Учитывая недавние заявления Дональда Трампа, на это больше нельзя рассчитывать. Поэтому этот вопрос также может стать проблемой на пути к европейской армии", — заявила Барли.

Также вице-президент Европарламента заявила, что если США в будущем перестанут быть поставщиком оружия для Украины, то европейским странам придется взять на себя эту ответственность

"Мы должны серьезно отнестись к угрозам Путина и действовать соответствующим образом. Когда Путин публично сомневается в территориальной целостности Польши и Литвы, это показывает, насколько бдительными мы должны быть", — подчеркнула Барли.

Напомним, 11 февраля экс-президент США Дональд Трамп выступая перед избирателями в Южной Каролине заявил, что США не будут защищать союзников по НАТО в случае нападения РФ, если они просрочили платежи или вовсе не платят.

Однако после таких заявлений даже соратники Трампа из республиканцев выступили с резкой критикой. Так бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли осудила высказывания политика, заявив, что "последнее, что хотят сделать Штаты — это стать на сторону России".