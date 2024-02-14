ВС РФ продвинулись возле Бахмута: ISW назвал территории, которые захватили россияне (карта)

В районе Белогоровки, Веселого, Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки, в районе Шумов и Южного продолжались позиционные бои 13 февраля, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 февраля.

"Российские силы продвинулись на запад от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 13 февраля", — говорится в сообщении.

По информации представителя украинской бригады, действующей в районе Бахмута, российские военные частично продвигаются возле Богдановки и захватывают буреломы или леса возле населенного пункта. Он отметил, что российские военные ложно утверждают, что ВС РФ продвинулись в пределах двух километров от Часового Яра.

12 и 13 февраля российские милблогеры заявили, что части 98-й воздушно-десантной дивизии, в том числе подразделения ее 331-го полка ВДВ, продвинулись в направлении Богдановки, на запад от трассы O0506 (Хромовое — Часов Яр), и в сторону Ивановского.

Аналитики ISW рассказали, что позиционные бои продолжались в районе Белогоровки, Веселого, Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки, в районе Шумов и Южного.

Бахмутское направление

Ситуация возле Бахмута: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 6:00 14 февраля украинские военные отбили десять атак российских военных на Бахмутском направлении. В частности, это произошло возле Богдановки, Ивановского и Клещиевки.

Напомним, 13 февраля офицеры Государственной пограничной службы из бригады "Месть" рассказали, что за полгода возле Бахмута Донецкой области в 90% случаях российскую технику уничтожили украинские беспилотники. По их словам, дроны фактически заменили артиллерию на этом участке фронта.

В тот же день офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что украинские бойцы не могут в полной мере отвечать на массированные удары ВС РФ на трех участках фронта из-за недостаточного количества снарядов.