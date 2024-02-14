Уничтожение БДК "Цезарь Куников" в Крыму: украинский генерал назвал основные цели ВСУ

Уничтожение российского судна произошло в территориальных водах Украины возле временно оккупированной Алупки в Крыму. Враг не сможет безнаказанно ходить в этих местах, отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Ночью 14 февраля украинские военные потопили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" возле временно оккупированной Алупки в Крыму. По словам генерал-лейтенанта, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, это доказательство того, что оккупанты не могут безнаказанно двигаться по территориальным водам Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Цель и основная задача Сил обороны Украины — полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ", — сказал Александр Павлюк.

Он отметил, что уничтожение Вооруженными силами Украины и подразделениями украинской разведки БДК "Цезарь Куников" является очередным подтверждением, что противник "не может безнаказанно ходить по украинским территориальным водам".

"Не может и не будет!" — подчеркнул Александр Павлюк.

Украинские бойцы потопили БДК "Цезарь Куников" в Крыму

14 февраля ВСУ и ГУР МОУ уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" с помощью ударных морских дронов. Это произошло в территориальных водах Украины возле Алупки в Крыму.

По словам представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, на судне могло находиться до 90 российских моряков. Он отметил, что пока отсутствует информация о численности противника на корабле, однако потери среди личного состава должны быть существенными.

Напомним, после уничтожения российского БДК "Цезарь Куников" соцсети заполонили тематические мемы. Фокус показал самые интересные из них.