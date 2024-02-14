"Судьба догнала их": Украина уничтожила все три российских БДК, которые ворвались в порт Бердянска

Последним кораблем, который оставался на поверхности воды, был "Цезарь Куников". В ВМС рассказали, что он был вооружен и мог участвовать в боях.

Затопленный 14 февраля большой десантный корабль "Цезарь Куников" был последним судном на плаву из тех, что в начале полномасштабной войны ворвались в бердянский порт. Об этом в комментарии "Суспільне Крим" заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Не каждому Цезарю везет два раза умереть, еще и в один день. Именно 14 февраля (погиб — ред.) тот военнослужащий, в честь которого этот корабль был назван. Это немного символично конечно, но не менее символичен тот факт, что именно тройка этих больших десантных кораблей ворвались в порт Бердянска в начале полномасштабного вторжения, и как раз всех трех судьба все же постигла одинаковая, догнала их", — отметил он.

Речь идет о кораблях "Саратов" и "Новочеркасск". Они тоже служат подводному российскому флоту в результате работы Сил обороны.

Как отмечал Фокус, "Саратов" был уничтожен 24 марта 2022 года, а "Новочеркасск" — 26 декабря 2023 года. Плетенчук подчеркнул, что суда затонули, потому что "не стоит заходить в те порты, где вам не рады".

Представитель ВМС подтвердил, что теперь "Цезарь Куников" покоится на дне. Количество погибших среди экипажа он назвать не смог, однако заверил, что без потерь не обошлось.

По данным ВСУ, затопленный БДК использовался врагом по большей части для решения логистических проблем и обеспечения.

"О каких-либо операциях по высадке десанта сейчас речь не идет, но таких кораблей не так много. Сейчас в строю остается лишь пять единиц из 13, которые враг имел в начале полномасштабного вторжения: четыре единицы находится в ремонте, четыре уничтожены и пять еще в строю", — рассказал Плетенчук.

Он добавил, что "Цезарь Куников" имел собственное вооружение, и достаточно мощное. Вооруженный корабль мог бы быть использован ВС РФ в боях, если бы не встретился раньше с украинскими дронами.

Напомним, в ВМС информировали, что на борту потопленного БДК "Цезарь Куников" могли находиться почти 90 российских моряков. Корабль ликвидировало ГУР с помощью морских дронов.

Успешную операцию украинской разведки уже прокомментировали в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что это "большое достижение, большая победа для украинцев".