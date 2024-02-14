"Такого термина мы еще не слышали": Садовой ответил на обвинения про "бандеровский язык"

Польский политик посоветовал Андрею Садовому пить воду, прежде чем говорить, из-за его слов о рассыпанном фермерами зерне. Львовский мэр заявил, что сейчас в Украине есть "другие проблемы" кроме споров.

Городской голова Львова Андрей Садовой отреагировал на заявление польского вице-спикера Сейма Петра Згожельского, что он разговаривает на "бандеровском языке". Об этом известно из его публикации в соцсетях от 14 февраля.

"Это новый термин, которого мы еще не слышали от публичных лиц. Особенно странно услышать такое от представителя новой правительственной коалиции. Пожалуй, господин вице-спикер, который является выпускником исторического факультета, смог бы пространно объяснить, что, по его мнению, означают эти слова", — отметил Садовой.

Он подчеркнул, что занимает должность мэра города, который является "крупнейшим украинским гуманитарным хабом в тылу этой безжалостной войны". Садовой заявил, что "не может и не будет" начинать с польским политиком "очередной хайповый спор".

"Чем больше мы об этом будем говорить, тем больше болгарок появится на границе. Извините, но здесь у нас всех действительно другие проблемы", — подчеркнул городской голова.

Он добавил, что украинцы всегда будут говорить "на одном языке" с польскими друзьями, которые помогают в борьбе против России.

Пост Андрея Садового от 14 февраля Фото: Скриншот

Зерно на дороге и "бандеровский язык": детали скандала

11 февраля в соцсетях появилось видео, на котором польские фермеры блокируют фуры и высыпают украинское зерно на дорогу. Местные власти оправдали действия протестующих тем, что они "не сдержали своих эмоций".

12 февраля на событие отреагировал мэр Львова Андрей Садовой. Он назвал фермеров "пророссийскими провокаторами", а протест — "псевдоблокадой". Городской голова подчеркнул, что такие действия — это "низость и позор".

В ответ на это вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский посоветовал Садовому "выпить стакан воды", прежде чем говорить. По его словам, "часто складывается впечатление", что львовский мэр "разговаривает на бандеровском языке".

Напомним, по данным СМИ, уже на этой неделе президент Владимир Зеленский отправится в дипломатический тур по Европе.