"Калибры", баллистика и Х-101: ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине (фото)

Силы ПВО работали над в нескольких регионах, а российские ракеты долетели даже до Львовщины.

ВС РФ подняли в воздух несколько бомбардировщиков Ту-95МС, которые направились на пусковые рубежи. Самолеты запустили авиационные управляемые ракеты по Украине. Вместе с тем произошли пуски "Калибров" с Черного моря и скоростных баллистических ракет с востока. О деталях российской атаки утром 15 февраля сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Российские самолеты в 1:47 стартовали с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ, пояснили в Воздушном командовании. Ожидаемый выход на стартовые рубежи — 4 утра. Угроза удара с воздуха — в восточных и южных областях, говорилось в сообщении.

В 4:46 появилась информация о пусках ракет с юга — они двигались в направлении Херсонщины. Дальнейшее движение — на Запорожье, Днепропетровскую, Кировоградскую и Черкасскую области. Направление движения, во время которого ракеты маневрировали — с юга на север.

В 5:33 в воздушное пространство Украины зашли ракеты, запущенные Ту-95МС. Преодолев Сумскую и Черниговскую область, направились на Киев и Винницкую, объяснили в Воздушных силах в ряде сообщений.

Сигнал воздушной тревоги начал распространяться по Украине, начиная с 4:35 утра. В 5:00 вся территория "покраснела" из-за угрозы воздушного удара ВС РФ.

Обстрел РФ — детали событий 15 февраля

Некоторые подробности ракетного удара РФ объяснили в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Автор указал, что количество самолетов РФ Ту-95МС, которые осуществили пуски ракет — четыре борта. После этого заметил, что также произошли пуски крылатых ракет "Калибр", которые стартовали с ракетоносителей в Черном море. О количестве воздушных целей детальной информации нет.

После 6:00 в сети сообщили о взрывах над Киевом. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил работу сил ПВО.

Мощный взрыв также слышали в Днепре и Запорожье.

В 6:22 стало известно о заходе ракет на Львовщину. О деталях работы сил ПВО данных нет.

Областные военные администрации Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей пока не сообщали о последствиях российской атаки утром 15 февраля.

Отметим, предыдущая массированная ракетная атака ВС РФ состоялась 7 февраля. Тогда враг использовал 29 ракет Х-101, которые запускались с самолетов Ту-95МС, а также четыре ракеты Х-22 и три "Калибры". Воздушным силам ВСУ удалось обезвредить 26 Х-101 и все "Калибры".

Напоминаем, в ночь на 16 февраля враг атаковал Украину 23 дронами-камикадзе Shahed-136, из которых было сбито 16. Силы ПВО работали на Днепропетровщине, Херсонщине и над Запорожской областью. Также произошел пуск ракеты Х-33/Х-59, которую россияне уничтожили самостоятельно в небе над Белгородской областью, пояснил губернатор Вячеслав Гладков.