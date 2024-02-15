Ракетный удар по Украине: взрывы прогремели в нескольких областях, есть попадания (фото)

Во время утренней атаки зафиксировано попадание в Запорожье, Львове и на Полтавщине. Системы ПВО уничтожили все российские ракеты, которые враг направил на Киев.

Утром 15 февраля ВС РФ ударили по Украине ракетами различных типов — баллистическими, а также крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и крылатыми ракетами Х-101. Жители Киева, Запорожья, Днепра и еще нескольких регионов слышали взрывы. О деталях российского удара некоторые подробности рассказали в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Воздушное командование около 2:00 сообщило об угрозе баллистики — о пусках и сбивании сообщений не было. В 4:34 предупредило о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95МС, которые поднялись в воздух с военной базы "Оленья" в Мурманской области. Через 15 минут стало известно о крылатых ракетах, которые направлялись из Черного моря в сторону Херсонщины.

Ракеты, которые россияне запустили по украинцам, петляли над центральными областями, побывали в Житомирской области, а затем свернули на Киев. Часть направилась через Винницкую область в направлении западных областей — в 6:22 они оказались во Львовской области, а также в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Обстрел Украины 15 февраля — попадания в регионах

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил попадание российской ракеты в Запорожье. По словам чиновника, есть повреждения объекта инфраструктуры. Предварительно известно об одном раненом. Информация о последствиях удара уточняется.

Обстрел 15 февраля — детали от Федорова

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о ракете ВС РФ, которая взорвалась в городе. По его словам, есть повреждения на улице Научной — выбиты стекла. Пока у него нет информации о раненых и разрушениях.

Обстрел 15 февраля — детали от Садового

Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин в 7:06 опубликовал сообщение, в котором сообщил о попадании российской ракеты в Миргородском районе. Повреждено складское помещение — начался пожар на площади 100 кв. м. Раненых и погибших нет, подытожил чиновник.

Обстрел 15 февраля — детали от Пронина Фото: Скриншот

Где слышали взрывы во время удара 15 февраля

После 6:00 жители Киева слышали взрывы в небе над столицей. В Киевской городской военной администрации сообщили, что РФ атаковала город различными типами ракет — удар был "комбинированный" и с разных направлений. Воздушная атака продолжалась два часа, говорится в заметке. Силы ПВО сбили все российские ракеты, данные о последствиях атаки уточняются. Количество ракет, которые россияне запустили по столице, пока не известно — ожидается информация от Воздушных сил.

Обстрел 15 февраля — детали от КГВА Фото: Скриншот

Местные паблики сообщили о звуках взрывов над Днепром в 6:13. Также была угроза для Кривого Рога и Павлограда. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак информировал о последствиях российского удара: под угрозой был объект инфраструктуры в Днепре, работали силы ПВО, последствия уточняются. Мэр Днепра Борис Филатов не публиковал сообщений о ситуации в городе.

В 6:36 стало известно о взрывах в Ивано-Франковской области — об этом написали в паблике "Ивано-Франковск 24/7". Глава областной администрации Светлана Онищук не сообщала о последствиях воздушной атаки.

В Воздушных силах ВСУ на момент публикации статьи не информировали о деталях российской ракетной атаки в ночь на 15 февраля.

Отметим, 13 февраля начальница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила о готовности РФ запустить по Украине 60 ракет "Калибр". По ее словам, враг держит в Черном море от 2-3 до 7 ракетоносителей.

Напоминаем, 14 февраля стало известно об уничтожении БДК "Цезарь Куников", который находился в четырех км от южного побережья Крыма в районе Алупки. В ГУР Минобороны сообщили, что большинство экипажа корабля погибли.