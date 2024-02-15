"Молитесь за воинов": украинцев предупредили о новой вражеской ИПСО (фото)

В соцсетях появятся сообщения, авторы которых призывают молиться за украинских бойцов. В Центре стратегических коммуникаций призвали не доверять таким чрезмерно эмоциональным сообщениям и призывам, поскольку враг манипулирует даже темой религии.

В сеть начали появляться сообщения с призывами молиться за украинских бойцов. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что это ИПСО российских спецслужб.

"Видите сообщения с призывами молиться за украинских воинов, которые оказались в окружении? Не спешите им верить, вероятно, это — вражеская ИПСО", — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, в сети распространяются сообщения, авторы которых призывают молиться за украинских бойцов. В частности, за две бригады, оказавшиеся в окружении 40 тысяч российских оккупантов под Авдеевкой Донецкой области.

Большинство таких сообщений — это работа российских спецслужб. Об этом может свидетельствовать:

отсутствие конкретики относительно бригады и места боевых действий. В целом пропагандисты используют эмоции, чтобы получить максимальный охват;

враг может упоминать "молитвенный отдел" в сообщениях, однако непонятно, в какой структуре существует он;

сообщения могут быть на русском языке;

под публикациями в комментариях призывают украинских бойцов сдаться.

"Россияне не гнушаются манипулировать даже такими интимными сферами как религия, поэтому не следует доверять чрезмерно эмоциональным сообщениям и призывам", — добавили в Центре.

Напомним, 26 января стало известно о том, что специалисты Министерства иностранных дел Германии обнаружили систематическую информационную кампанию Российской Федерации в социальных сетях. В частности, враг создал фейковый аккаунт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, где опубликовал сообщение, что война в Украине закончится через три месяца. Эта публикация понравилась 389 пользователям, еще 45 человек поделились им в соцсетях с хэштегами, которые не имели связи с политикой, однако были популярными.

23 января и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Шаповалов заявил, что в конце декабря 2023 года РФ начала дезинформационную компанию против украинского президента Владимира Зеленского.