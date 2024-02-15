Вернут, если смогут: Трамп предложил свой вариант помощи Украине

По данным журналистов, некоторые республиканцы, которые в целом выступают за помощь Киеву, поддержали идею экс-президента США.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил предоставить помощь Украине в кредит. Об этом он сказал на митинге в Северном Чарльстоне во время своей предвыборной кампании перед президентскими праймериз республиканцев в Южной Каролине пишет Bloomberg 15 февраля.

"Они хотят дать им еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это вот так. Одолжите им деньги. Если они смогут это сделать, они вернут нам деньги. Если они не смогут это сделать, им не придется возвращать нам деньги", — заявил Трамп.

По словам экс-президента США, подобную схему он использует по отношению к спортсменам. В качестве примера он привел профессиональных игроков в гольф, у которых "нет денег, но много талантов".

По информации журналистов, некоторые представители Республиканской партии в Сенате США, которые в принципе выступают за помощь Киеву, поддержали идею Трампа, предусматривающую предоставление Украине и другим странам беспроцентных кредитов без плановых выплат.

В частности, речь идет о Линдси Грэме из Южной Каролины и Маркуэйне Маллине из Оклахомы.

Напомним, во время выступления в Южной Каролине Дональд Трамп также заявил, что делает больше для защиты Украины, чем действующий президент Джо Байден, который "подарит" Украину Путину.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, кто будет лучшим президентом США для России — действующий глава государства Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил: Байден. По его словам, нынешний американский лидер "более опытный и прогнозируемый".