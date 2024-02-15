После потери "Цезаря Куникова": в РФ могли заменить командующего Черноморского флота, — СМИ

По данным журналистов, адмирал занимал свою должность с сентября 2022 года, но удары по российским кораблям после этого продолжились. Теперь это место может занять его заместитель Сергей Пинчук.

Командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова могли снять с должности после потери большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников". Об этом сообщили различные российские Telegram-каналы и "военкоры", передает The Insider.

Отмечается, что на этой должности Виктор Соколов находился с сентября 2022 года, но теперь его обязанности будет выполнять уже бывший заместитель — начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Сергей Пинчук.

Виктор Соколов мог остаться без должности командующего Черноморским флотом Фото: Минобороны РФ Сергей Пинчук может стать новым командующим Черноморским флотом Фото: Минобороны РФ

В материале заявили, что кадровые перестановки могут быть связаны с ударами украинских морских дронов по большому десантному кораблю "Цезарь Куников" рядом со временно оккупированным Крымским полуостровом. Произошло это 14 февраля.

Официально о смене командующего российские власти пока что не сообщали.

Примечательно, что перед Виктором Соколовым эта должность принадлежала Игорь Осипову, однако после потопления флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" его убрали. Кадровые перестановки не изменили положение противника в Черном море и потери кораблей продолжились.

Журналисты The Insider отметили, что всего за время войны украинской стороне удалось провести минимум 27 успешных атак по российским кораблям. Всего пострадали 25 кораблей и судов, а вот потеряны безвозвратно — 13. Повреждения некоторых из них довольно серьезные, поэтому в ближайшее время о восстановлении речи не идет.

Напомним, что 14 февраля ВСУ и ГУР МОУ уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" с помощью ударных морских дронов. Это произошло в территориальных водах Украины возле Алупки в Крыму.

15 февраля британская разведка рассказала о последствиях для РФ после потери БДК "Цезарь Куников". По данным аналитиков, украинская сторона продолжает показывать эффективные результаты и перехватывать инициативу в Черном море. Теперь противнику будет сложнее пополнять резервы.

17 мая 2022 года сообщалось, что в РФ арестовали бывшего командира Черноморского флота за потерю крейсера "Москва". В тот год адмирала Игоря Осипова не было ни на параде в честь 9 мая, ни на праздновании дня флота в оккупированном Крыму.