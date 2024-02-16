Держали, сколько было возможно: в ВСУ подтвердили выход войск с позиции "Зенит" в Авдеевке

Решение об отходе с позиций было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Занятие "Зенит" оккупантам не предоставит стратегического преимущества и не изменит ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции, рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Вооруженные силы Украины отойдут с позиций "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram 16 февраля.

"После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", — сказал Александр Тарнавский.

Позиции "Зенит" в Авдеевке

По его словам, это решение было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Он рассказал, что тактически занятие этих позиций не предоставит оккупантам стратегического преимущества и не изменит ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.

Тарнавский добавил, что сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Кроме этого, происходит плановое усиление украинских подразделений.

Напомним, 16 февраля заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов рассказал, что на одном из участков в Авдеевке Донецкой области штурмовики находятся в полном окружении, однако пытаются прорвать кольцо. По его словам, бойцы находятся в городе уже 12 дней.

В тот же день в 3-й ОШБр сообщили, что оккупанты применили фосфорные снаряды в Авдеевке. Ядовитый смог распространился по всей территории коксохимического завода. Кроме этого, враг проводит непрерывные штурмы.