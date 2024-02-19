На запад от Авдеевки: ВСУ способны укрепить оборону и остановить наступление РФ, — ISW (карта)

По мнению аналитиков ISW, российские войска, понесшие большие потери в личном составе и технике при захвате Авдеевки, достигнут своего апогея, когда столкнутся с относительно более свежими частями ВСУ, занимающими подготовленные оборонительные позиции.

Вооруженные силы Украины способны создать и укрепить новые оборонительные линии на запад от Авдеевки, что станет кульминацией российского наступления на этом участке фронта. Об этом пишет в своем отчете за 18 февраля Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, нет подтверждающих видеозаписей беспорядочного вывода украинских войск, о котором 18 февраля заявило Министерство обороны РФ, подчеркивающее, что российские войска продолжают наступательные операции по захвату территории Донецкой области. Некоторые российские блогеры сообщали, что якобы украинским войскам не хватает оборонительных позиций, и россияне могут дальше двигаться в западную часть области за счет "панических" и "дезорганизованных" украинских сил.

"ISW до сих пор не наблюдала видеозаписей беспорядочного вывода украинских войск, подтверждающую эти российские утверждения, и ожидала бы увидеть такие кадры, если бы вывод войск был беспорядочным и в больших масштабах, учитывая обычные схемы работы российских источников, имеющих доступ к таким материалам", — утверждают эксперты ISW.

Они указали, что изображения, которые доступны ISW на данный момент, Институт не будет представлять или описывать более подробно, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины.

"Эти изображения не подтверждают утверждения о том, что украинским силам не хватает подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки", — констатируют аналитики.

Вместе с тем один российский блогер заявил, что крупномасштабный крах Авдеевского фронта "маловероятен", поскольку украинские войска отходят на заранее подготовленные оборонительные позиции.

Фото: ISW

В отчете ISW также отмечается, что украинское командование недавно направило на Авдеевский участок фронта свежие подразделения для контратаки наступающих российских войск и обеспечения коридора эвакуации украинских частей, отходящих из города. По мнению экспертов, эти недавно сформированные подразделения смогут создать и удерживать оборонительные позиции против российских войск, ослабленных штурмом города к западу от Авдеевки.

"Российские войска, которые понесли большие потери в личном составе и технике при захвате Авдеевки, скорее всего, достигнут своего апогея, когда столкнутся с относительно более свежими украинскими частями, занимающими подготовленные оборонительные позиции", — констатируется в отчете Института.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября 2023 года. Во время штурмовых действий захватчики потеряли колоссальное число техники и личного состава — командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский ранее называл потери россиян в Авдеевке: за четыре месяца интенсивной фазы противостояния противник потерял более 47 тысяч солдат.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил о выходе украинских сил из Авдеевки. Данное решение приняли, чтобы войска РФ не окружили подразделения ВСУ. Однако российские войска попытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но ВСУ отбили 14 вражеских атак.

Напомним, 18 февраля СМИ назвали 5 мест, где РФ пытается прорвать оборону украинских войск.

Также стало известно, что Германия передала Украине непригодные для боя броневики BATT UMG, которые приобрели по завышенной цене.