В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: под обстрел попала нефтебаза РФ, — соцсети (видео)

В пабликах утверждают, что утром российские комплексы ПВО активно работали в небе над Донецком и Макеевкой. По словам местных, они также слышали звуки "прилетов".

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в понедельник, 19 февраля, утром были слышны взрывы и поднялся столб дыма. Об этом сообщают телеграм-канал "Новости Донбасса" и локальные соцсети.

По информации местных пабликов, над Донецком и Макеевкой этим утром работала ПВО, а жители городов слышали звуки "прилетов".

Мониторинговый канал Monitor утверждает, что в Макеевке поражена российская нефтебаза.

Судя по густому черному дыму, который зафиксирован на видео, удар действительно пришелся по нефтебазе, что подтверждают местные жители. Также частично обесточен Красногвардейский район города. Без электроэнергии на данный момент осталось 15 котельных и поселки Крупской, Горького, Карла Маркса и Первомайский. По предварительным данным, пострадавших нет.

Оккупационные власти на момент публикации новости не прокомментировали произошедшее.

Напомним, 2 февраля в местных каналах появилась информация, что жители Брянска и Брянской области услышали сигнал воздушной тревоги и сообщение по радио, в котором их предупреждали об угрозе химической атаки. Кроме того, на видео зафиксировали пролет неизвестных БПЛА.

Отметим, 30 января жители Брянской области рассказывали об очередной атаке беспилотников. Согласно заявлениям представителей власти, устройств было три и их все якобы обезвредили силы ПВО. 19 января стало известно о взрыве на нефтебазе, расположенной в городе Клинцы в 50 км от украино-российской границы. В ГУР Минобороны заявили, что действительно провели диверсию на территории врага.