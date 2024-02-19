Интеграция в Ту-22 и Ту-160: Россия расширяет возможности ракет "Кинжал"

Установка аэробаллистических ракет "Кинжал" на самолеты стратегической авиации позволит ВКС РФ наносить более массированные удары с разных направлений.

Российские оружейники, вероятно, могут интегрировать аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" в стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160М. Таким образом ВС РФ намерен расширить возможности ракеты, увеличив количество платформ, способных нести вооружение помимо самолета МиГ-31К. Об этом рассказал российский "военный эксперт" Дмитрий Корнев в интервью изданию "Известия".

Корнев напомнил, что "Кинжал" создавался с использованием технологических решений ракеты 9М723 "Искандер-М", которая также может пройти модернизацию в плане повышения дальности полета и увеличения массы боевой части. По его словам, и "Искандер" и "Кинжал" в условиях применения в неядерном конфликте могут получить 800 кг боеголовку, повышающую поражающее действие в два раза.

Теперь же идут разговоры о размещении "Кинжала" на самолетах стратегической авиации ВКС РФ, таких как Ту-22М3 и Ту-160М.

"Это позволило бы наносить более массированные удары с выходом гиперзвуковых ракет на цели одновременно и с разных направлений", — отмечает Корнев.

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Комментируя возможную модернизацию ракеты эксперты Defense Express отметили, что подобные заявления лишний раз свидетельствуют о том, что у противника нет другой платформы для размещения "Кинжалов" кроме МиГ-31К.

"Это окончательно подтверждает факт, что сейчас в строю "ВКС РФ" есть только один тип носителей под "Кинжалы", и это МиГ-31К, а говорить о Ту-22М3 в данном контексте как минимум неуместно", — пишут эксперты.

Также они предположили, что россияне очертили перспективу применения ракетных ударов за "сетецентрическим" принципом. Он предусматривает нацеливание части ракет из "роя" на системы ПВО, в то время, как другая часть направляется непосредственно на цель.

Ранее аналитики Института изучения войны предположили, что российская армия продолжает экспериментировать и приспосабливать свои ракетные и дроновые комплексы для атак по украинским городам, пытаясь найти уязвимые места в украинской системе противовоздушной обороны. В частности, противник применяет ракеты "Кинжал" в комплексе с беспилотниками и фальшивыми ракетами с целью перегрузить украинскую ПВО.