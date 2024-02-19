Свист и взрыв: в Нижнем Новгороде было шумно возле нефтеперерабатывающего завода "Лукойл"

Российские власти отрицают любые "хлопки", которые произошли на территории Нижегородской области. Между тем граждане слышали громкие звуки и обратили внимание на рост загрязненности воздуха в регионе.

Днем 19 февраля жители Нижнего Новгорода слышали взрыв из района Кстово, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Об инциденте написали в местном Telegram-канале "Нижний Новгород. Новости".

Первые сообщения о громких звуках появились в сети около 12:27. После этого опубликовали кадры с камер наблюдения: на видео слышен свист, а затем эхо от взрыва. Точное время взрыва — 12:02:52.

Нижний Новгород, Кстов — время взрыва Фото: Скриншот

Позже появились комментарии от представителей завода. Они заявили, что жители Нижнего Новгорода вообще ничего не должны были бы слышать, если бы взрыв был на НПЗ. По их мнению, за 20 км такие звуки не долетают.

Между тем авторы паблика опубликовали якобы карту загрязнения воздуха, которая должна была бы показать, что какое-то чрезвычайное происшествие таки произошло.

Кстово — загрязнение воздуха Фото: Telegram

Позже опубликовали комментарий неназванного работника местного аэропорта. Указывалось, что источник звука — полет истребителей МиГ-31, который РФ использует для ударов по Украине. Ранее этих звуков не было, потому что самолеты не базировались на местном аэродроме "Кстово-Восточный". Но теперь такие звуки "будут чаще", заверили они.

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ указывается, что в Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка". Тревога продолжалась с 12:04 до 13:25.

Между тем в Нижненавгородском отделении МЧС утверждают, что не получали информации ни о каком "хлопке" в регионе. Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин также ничего не рассказывал об инциденте.

Расстояние от возможной точки взрыва до территории Украины — около 800 км.

Расстояние от Нижнего Новгрода до Украины Фото: Google Maps

Взрыв на НПЗ РФ — детали возможного инцидента

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — нефтеперерабатывающий завод, расположенный в населенном пункте Кстов в 10 км к юго-востоку от Нижнего Новгорода. Предприятие ежегодно перерабатывает около 17 млн тонн нефти, выпускает около 50 наименований продукции, среди них — авиационное и дизельное топливо, которое используется войсками РФ для войны в Украине.

Ориентировочная площадь, которую занимает НПЗ — около 16 кв. км. На спутниковых фотографиях можно увидеть до двух десятков цехов различного назначения, трубопроводы и полсотни цистерн для нефти и продуктов нефтепереработки.

НПЗ Лукойл под Нижним Новгородом — детали Фото: Google Maps

Компания находится под санкциями только Украины, указали на портале НАПК.

Аэродром "Кстов-Восточный" — взлетная площадка, которая расположена в 2 км к юго-востоку от Кстово. Объект называется "Учебный аэродром авиации особого назначения".

Аэродром под Кстовом и Нижним Новгородом Фото: Google Maps

В сети можно отыскать инциденты, которые ранее происходили на НПЗ под Нижним Новгородом. Например, в феврале 2023 года там произошел масштабный пожар, который объяснили якобы налаживанием технологического процесса. 12 января 2024 года одна из технологических установок остановились в результате неуказанного "инцидента", говорилось в заметке агентства "Интерфакс".

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о количестве объектов нефтеперерабатывающего комплекса РФ, на которых раздавались взрывы с августа 2023 по январь 2024 года. Один из последних масштабных инцидентов произошел под Санкт-Петербургом: пылало на терминале, где нагружали на продажу российскую нефть.