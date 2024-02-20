"За их жизнь борются врачи": под Одессой подорвали авто с членами УДА (фото)

В УДА сообщили, что расценивают подрыв как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность российских ДРГ.

В понедельник, 19 февраля, в Одесской области был подорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились двое людей. Об этом говорится на официальной странице Украинской добровольческой армии в Facebook.

Сообщается, что происшествие произошло возле одного из военных объектов в пригороде Одессы. В результате взрыва были ранены супруги Альберт и Наталья Кручинины. За их жизнь борются врачи.

"Командование УДА расценивает указанное преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских ДРГ. Подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания", — сказано в публикации.

В УДА призвали очевидцев подрыва и прочих лиц, которым известна любая информация о заказчиках и исполнителях преступления, выйти на связь с их командованием. За данные, которые помогут задержать или ликвидировать предполагаемых диверсантов, в добровольческом формировании предлагают вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Альберт и Наталья Кручинины получили ранения Фото: Скриншот

Подрыв авто под Одессой: что говорят в полиции

Пресс-служба национальной полиции Одесской области 19 февраля сообщила о взрыве в селе Гвардейское. По данным ведомства, в результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они госпитализированы с многочисленными травмами.

Позже в ведомстве добавили, что следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Напомним, 5 февраля, МИД Франции вызвало посла России Алексея Мешкова в связи с гибелью французских граждан в Херсонской области, а также кампаниями по дезинформации, направленными против Парижа.

Ранее, 4 декабря в полиции Киева сообщили, что на улице Замковецкой в Подольском районе украинской столицы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Причиной взрыва стала детонация гранаты во дворе возле дома.