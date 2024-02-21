"Бьем тревогу с октября": в Пентагоне высказались о выходе ВСУ из Авдеевки (видео)

По словам спикера Пентагона Сабрины Сингх, если США не смогут принять решение о дополнительной помощи Киеву, то украинцам придется выбирать, какие населенные пункты они смогут удержать с тем, что у них есть.

Силы обороны Украины совершили стратегический отход из Авдеевки, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы. Об этом сказала спикер Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 20 февраля.

По словам спикера, если американские политики не смогут прийти к соглашению о выделении дополнительной помощи Киеву, то украинцам придется выбирать и принимать решения о том, какие города, какие населенные пункты они смогут удержать с теми ресурсами, которые у них останутся.

"Очевидно, что они находятся в критической борьбе за свои жизни, за свою страну, и именно поэтому вы слышали, как я сказала в очень резких выражениях, что именно поэтому нам немедленно нужны дополнительные средства. Мы говорим об этом и бьем тревогу с октября", — подчеркнула Сингх .

Отвечая на вопрос о том, если ли другие украинские города, которые находятся под угрозой падения после Авдеевки, Сингх ответила, что не может говорить о каждом конкретном населенном пункте.

"Они сейчас находятся в состоянии войны. Конечно, есть и другие… города под огнем, под угрозой. Я бы направила вас к украинцам. Я уверена, что они не собираются рассказывать вам о своих планах боевых действий, но они абсолютно точно находятся на передовой, сражаясь каждый день, чтобы удержать каждый сантиметр территории", — заключила спикер.

Брифинг спикера Пентагона Сабрины Сингх

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден признает, что ослабление помощи оружием Киеву привело к тому, что украинским военным пришлось покинуть Авдеевку.

В Министерстве обороны Великобритании 20 февраля предположили, что Вооруженным силам России силам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, поэтому им нужен период отдыха и переподготовки.