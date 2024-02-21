ВС РФ имеют больше всего: что происходит в боях на юге и востоке, — СМИ

Украинские дроны не могут достать до российских пушек, которые враг оттянул как можно дальше от линии фронта. Тем временем над позициями ВСУ "висят" БПЛА ВС РФ, которые следят за каждым движением бойцов.

Бойцы ВСУ испытывают недостаток снарядов, беспилотников, устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но не потеряли мотивации для борьбы с российскими захватчиками. Между тем ВС РФ имеют всего вдоволь и превосходят Силы обороны в количестве личного состава и способности вести ежедневные штурмы. О ситуации на линии фронта на юге и востоке рассказали журналисты портала Reuters.

Журналисты сообщили, что пообщались с 20 военными из разных подразделений ВСУ, в частности — с бойцами 59 отдельной механизированной бригады. Военные раскрыли "мрачную реальность", в которой не хватает снарядов и солдат.

Собеседники Reuters сообщили ряд деталей о том, что происходит на фронте.

Командир одного из взводов с позывным "Тигр" рассказал, что в составе подразделений осталось 60-70% людей из первоначального состава. Пополнение не поступает — их могут отвести на несколько дней на отдых, а потом возвращают на фронт. Тем временем враг применяет тактику "мясных штурмов": в течение дня небольшие группы по 5-7 человек осуществляют до 10 атак в нескольких местах. Подобная тактика "утомляет". Между тем журналисты напомнили, что официальный размер украинской армии — 800 тыс. человек, а российской — 1,3 млн человек.

"Погода дождь, снег, дождь, снег. Люди в результате болеют простым гриппом или ангиной. Выбывают из строя на какое-то время, а заменить их некому. Самая главная проблема каждого подразделения — это нехватка людей", — привели журналисты слова другого командира, который имеет позывной "Лимузин".

Другой собеседник объяснил, как работают пушки ВСУ в условиях нехватки снарядов. Например, советская установка РСЗО "Град" работает на треть мощности. Reuters также привели данные ученого из Вашингтонского аналитического центра Фонда Карнеги Майкла Кофмана: он подсчитал, что украинская артиллерия стреляет в пять раз меньше, чем российская.

"Так стало в последнее время. Иностранных боеприпасов не так много", — сказал журналистам боец Григорий (фамилия или позывной не указан).

Бойцы ВСУ отметили некоторые аспекты использования БПЛА различных типов — FPV-дронов, разведывательных и тому подобное. На сегодня ВС РФ имеет их такое же количество, как и Силы обороны. Вместе с тем линия фронта насыщена средствами РЭБ, которые несколько мешают работе беспилотников. Существует несколько проблем: с одной стороны, российская артиллерия оттянута как можно дальше от линии фронта и до нее так просто не достанешь, а с другой стороны — россияне держат в воздухе устройства, которые постоянно следят за любым движением на украинских позициях.

"Несмотря на то, что они [бойцы ВСУ — ред.] все еще были мотивированы бороться с российской оккупацией, они говорили о трудностях сдерживания большего и лучше обеспеченного врага, поскольку военная поддержка Запада замедляется", — подытоживается в статье Reuters.

Бои на юге и востоке — детали

Отметим, согласно утреннему отчету Генштаба ВСУ по состоянию на утро 21 февраля ВС РФ больше всего атак совершили на Марьинском направлении — 20 попыток. Также было горячо на других участках: на Авдеевском направлении — 13 атак, на Лиманском, Новопавловском, Запорожском — по семь.

Между тем в США до сих пор не могут утвердить выделение Украине около 60 млрд долл., которые должны были бы пойти на предоставление артиллерийских снарядов, оружия и т. п. Впрочем, страны Европейского Союза сообщили о поддержке от европейских стран: например, Швеция выделяет почти 700 млн долл., а Германия обещает изготовить почти 20 ед. САУ Pzh 2000.

Президент Чехии Петер Павел заявил, что отыскал для Украины почти 1 млн снарядов, и на сегодня нужны только деньги, чтобы их купить и передать ВСУ.