США не имеют долгосрочного плана ремонта переданного в Украину оружия, — Пентагон

По данным Минобороны США, в ВСУ передали запчастей на бронетехнику до конца 2024 финансового года. Но ЗРК Patriot будет трудно заменить или отремонтировать.

США в рамках военной помощи передали Украине разнообразное вооружение от боевых машин до ЗРК Patriot. Однако проблема заключается в том, что у Пентагона нет долгосрочного плана по поддержке вооружения. Об этом сообщает Defense One.

Согласно отчету Минобороны США, украинским военным помогают с ремонтом на местах, но пока нет плана по более сложным восстановительным работам на уровне завода. Польское подразделение США по техническому обслуживанию украинской техники не имеет возможности выполнить ремонт, например, ЗРК Patriot. Генеральный инспектор рекомендовал Европейскому командованию США определить средства и требования для организации ремонта на уровне предприятия.

В издании отмечают, что неспособность Пентагона поддерживать Patriot увеличивает риски того, что Украина не сможет защитить себя от РФ. Американский противоракетный комплекс оказался очень эффективным против российских ракет, однако ракеты в России не заканчиваются. Аналитики RUSI считают, что Россия увеличила производство ракет и имеет около 200 баллистических ракет "Искандер".

Кроме того, США будет очень трудно заменить системы Patriot, переданные в ВСУ. Комплекс пользуется большим спросом во всем мире. Похожая проблема есть с другими машинами:

186 БМП Брэдли;

189 БТР Stryker;

31 танк Abrams.

Пакета запчастей хватит до конца 2024 финансового года. В обоих случаях причиной отсутствия долгосрочного плана поддержки является то, что США не предусмотрели деньги на эти цели.

Напомним, 21 февраля в ГУР заявили, что РФ вдоль границы с Украиной развернула 46 пусковых "Искандеров".

14 февраля СМИ писали, что "Циркон" может оказаться не гиперзвуковой ракетой, потому что вероятно, ее могли сбить.