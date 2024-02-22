Подводные лодки РФ могут перебить оптоволоконные кабели, через которые осуществляются триллионы различных операций, подчеркнул адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Военный перечислил шесть мер для их защиты.

Правительство США сосредоточилось на международных проблемах и игнорирует еще одну угрозу, которую способна воплотить в жизнь путинская Россия. Кроме возможной атаки на космические спутники, Кремль может повредить подводные интернет-кабели, и это разрушит мировую экономику. О деталях новой угрозы адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис рассказал на портале Bloomberg.

Ставридис опубликовал обзор, основываясь на отчете исследовательского центра Policy Exchange Великобритании. В отчете говорится об уязвимости подводных кабелей, которые без проблем могут повредить злоумышленники из РФ. По мнению адмирала, это "ахиллесова пята, которая угрожает глобальной торговле, всемирной военной готовности и логистике, а также самому Интернету".

В отчете указывается, что 95% информации в сети передается через оптоволокно, проложенное через дно семи морей, а не через космические спутники. Ориентировочно, через эти средства связи осуществляют "10 триллионов финансовых операций, коммерческих платежей и торговых операций". Под водой они абсолютно незащищены. Так же отсутствует защита в точках выхода этих кабелей на сушу.

"Приближается война на морском дне", — подчеркнул экс-военный США.

На карте, размещенной в отчете, обозначены точки выхода кабелей. Обозреватель отметил, что ранее считалось, что их следует защитить, например, от международных террористов. Впрочем, особых защитных мер принято так и не было.

Морские интернет-кабели — точки выхода на сушу Фото: www.submarinecablemap.com

Война РФ — детали подводной угрозы

По мнению Ставридиса, структура Всемирной сети с недавних пор оказалась в опасности. В частности, опасными являются возможности подводных лодок РФ, а также так называемых "исследовательских судов", которые могут действовать на любых участках морского дна. Благодаря этим средствам страна-агрессор может или перерезать подводные кабели, или несанкционированно подключаться к ним.

"Российские подводные лодки (и некоторые из их надводных "исследовательских" судов, которые на самом деле являются кораблями-разведчиками), вероятно, обладают способностью опускаться на очень глубокие участки кабелей и нарушать их — либо уничтожая их, либо подключаясь к ним, чтобы манипулировать данными".

Между тем еще в 2022 году министр обороны Франции рассказал о "Стратегии ведения войны на морском дне": речь шла о том, как нужно действовать, чтобы защитить свои интересы, в случае необходимости. На портале Naval News разместили схему подобной "войны" и объяснили, что военные намерены расширить возможности ведения каких-то действий до глубины 6 тыс. м.

Подводная война — стратегия Фрации Фото: naval news

Угроза для Интернет-сети — как противодействовать

Адмирал ВМС в отставке отметил, что правительство США, по его мнению, игнорирует и эту угрозу, и угрозу в космосе. Между тем он предлагает принять ряд неотложных мер, чтобы защитить Интернет-сеть:

дополнительно укрепить покрытие кабелей, например, используя материалы на основе эпоксидных соединений или алифатические полиуретановые краски; проложить "темные" кабели, которые выполняли бы роль запасных, если основные будут повреждены; нарабатывать технологию сжатия данных, чтобы их можно было бы передавать через спутники; запускать "атмосферные системы" (например, дирижабли), чтобы были альтернативные пути передачи информации; развивать собственные подводные лодки, в том числе — подводные беспилотники; предусмотреть "средства сдерживания" — то есть показать, что есть возможность угрожать кабелям Китая и РФ.

Отметим, в первые месяцы полномасштабного российского вторжения произошел подрыв газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Согласно данным расследователей, за несколько дней до взрыва рядом видели "исследовательское судно" РФ, которое могло спустить на дно водолазов для закладки взрывчатки. Впрочем, согласно другим данным, в диверсии подозревают другие силы, якобы связанные с Украиной.

Напоминаем, в росСМИ рассказали о продолжении строительства подводных лодок, которые пополнят флот страны-агрессора. Тем временем в США обратили на возможность угроз в космосе: рассказали о ядерной программе РФ для ударов по космическим спутникам.