"Не надо столько людей": Арахамия рассказал, как мобилизация в Украине зависит от помощи США

В украинских бригадах наблюдается большой некомплект. В случае отсутствия мобилизации прорвется фронт и будет поздно, даже если сразу призовут миллион человек, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В Украине хотят призвать еще 500 тысяч военнообязанных. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что чем меньшую помощь получит Украина от США, тем больше людей придется мобилизовать в ВСУ. Как сообщает Фокус, соответствующее видео публикует ряд украинских Telegram-каналов.

Арахамия не думает, что придется мобилизовать полмиллиона человек.

"Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей", — сказал Давид Арахамия.

По его словам, сейчас наблюдается большой некомплект в бригадах, в частности есть такие, где комплект всего 40%. Он отметил, что можно вообще не делать мобилизацию, однако тогда прорвется фронт и будет поздно, даже если сразу призвать миллион человек.

Арахамия отметил, что военные еще с ноября 2023 года хотят пополнения боеспособности своих бригад. Он отметил, что нужно проводить ротации, поскольку есть бригады, которые воюют два года. Тогда как нужно ротировать людей, чтобы они смогли отдохнуть или занять другие позиции.

"Есть вопросы военные, а мы как политики должны реагировать на запрос военных", — добавил он.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный считает, что мобилизовать нужно меньшее количество людей, чем заявленные 500 тысяч. Он убежден, что нереально сразу научить и отправить воевать такое количество мужчин.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что для мобилизации 400-500 тысяч мужчин нужно около 720 миллиардов гривен.