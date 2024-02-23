ВС РФ атаковали ракетами и Shahed две области: есть попадания и погибшие (фото, видео)

Оккупанты запустили по Одесской области дроны типа Shahed-131/136 и ракеты типа Х-31П и Х-22, тогда как по Днепру враг бил БПЛА, рассказали в ОВА.

В ночь с 22 на 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область и Днепр с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. Фокус рассказывает подробнее о последствиях вражеской атаки.

Взрывы в Одесской области

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что российские оккупанты запустили по Одесской области ударные дроны типа Shahed-131/136 и ракеты типа Х-31П и Х-22.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила девять БПЛА, а ракета потеряла боевую способность в воздухе.

"Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне города Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала", — сказал Олег Кипер.

Он рассказал, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Однако позже, под завалами нашли тела еще двух человек.

"Всего трое погибших людей в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — добавил Кипер.

По информации Сил обороны Юга, враг запустил по Одесской области ракеты с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря.

Взрывы в Днепре

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, оккупанты запустили по региону дроны типа Shahed. Произошло попадание по многоэтажке в Днепре.

"Известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семеро — госпитализированы", — сказал он.

И.о. заместителя начальника Днепропетровской ОГА Андрей Кульбач рассказал, враг попал в девятиэтажный дом, в результате взрыва произошло разрушение двух квартир. Под завалами могут быть до двух человек, продолжаются поисковые работы.

Напомним, 22 февраля стало известно, что часть домов в Кривом Роге осталась без теплоснабжения из-за воздушных ударов российских военных. В некоторых квартирах температура держится на уровне 14-16 градусов.

В тот же день представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 8 тысяч ракет различных типов и 4637 БПЛА типа Shahed.