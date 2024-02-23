Мобилизация в Украине: можно ли лицу с инвалидностью проигнорировать повестку

Лица с инвалидностью могут получить отсрочку от мобилизации. Кроме этого, они имеют право добровольно призваться в ВСУ. В таком случае они не обязаны проходить ВВК, если уже стоят на воинском учете.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации лица с инвалидностью не подлежат призыву. Однако такие люди не должны игнорировать повестки. Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

Согласно законодательству, повестки могут вручить всем мужчинам, которые считаются призывниками, военнообязанными и резервистами. Лица с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет, являются военнообязанными, если их не исключили с воинского учета в 16-17-летнем возрасте, когда происходила постановка на учет в военкомате.

Поэтому такие мужчины должны появляться по указанному адресу и указанное время, поскольку могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил учета.

Имеют ли лица с инвалидностью право на отсрочку от мобилизации

Лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от призыва, однако могут мобилизоваться в ВСУ по собственному согласию. В случае добровольной мобилизации они не обязаны проходить ВВК, если уже стоят на воинском учете. Однако в противном случае гражданин также может пройти ВВК для возможного исключения из списка военнообязанных.

Должны ли лица с инвалидностью проходить ВВК

Лица, признанные непригодными к военной службе, должны проходить ВВК каждые пять лет. Тогда как человека с инвалидностью могут направить на прохождение медкомиссии сразу после уточнения его данных.

Напомним, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать меньше людей, если США предоставят большую помощь. В случае отсутствия мобилизации, противник может прорвать фронт.

Ранее юрист Дмитрий Дончак рассказал, что ограниченно годные мужчины могут служить в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, установках и учебных заведениях.