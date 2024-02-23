Обломки ракет КНДР с американскими деталями помогут разоблачить сети поставок, — Reuters

Британские эксперты отмечают, что 75% задокументированных компонентов из северокорейских ракет "связаны с компаниями", зарегистрированными в США, 16% — с компаниями в Европе и 11% — в Азии.

Разоблачение того, что северокорейская ракета, запущенная Россией по Украине, содержала большое количество компонентов, связанных с компаниями, базирующимися в США, подчеркивает сложность применения санкций против Пхеньяна, однако может помочь раскрыть сети незаконных закупок. Об этом заявили эксперты Conflict Armament Research, передает Reuters.

Соответствующая британская организация отслеживает происхождение оружия, используемого в военных конфликтах. Эксперты исследовали обломки северокорейской баллистической ракеты, которую РФ использовала в атаке по Харькову 2 января.

В отчете, который специалисты опубликовали на этой неделе, говорится о проверке электронных компонентов, в том числе навигационной системы ракеты.

"Обнаружено, что многие из них были недавно изготовлены и имели марки компаний, базирующихся в Соединенных Штатах", — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты отмечают, что 75% задокументированных деталей "связаны с компаниями, зарегистрированными в Соединенных Штатах", 16% — с компаниями в Европе и 11% — с компаниями в Азии.

Санкции против КНДР

Эксперты по вопросам санкций заявили, что результаты исследования "не были неожиданными". В то же время на протяжении многих лет Соединенные Штаты возглавляли международные усилия по ограничению возможностей Северной Кореи получать запчасти и финансирование для ее программ создания баллистических ракет и ядерного оружия.

"Северная Корея (а также Россия и Иран) являются экспертами в том, чтобы избежать санкций ООН и США с помощью подставных компаний и других усилий. Хотя санкции США являются надежными на бумаге, санкции должны выполняться, чтобы они были эффективными", — сказал Энтони Руджеро из вашингтонского Фонда защиты демократий, который руководил усилиями по санкциям против Северной Кореи в администрации экс-президента США Дональда Трампа.

Обстрел городов Украины ракетами КНДР

Напомним, в Службе безопасности сообщили, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских ракет. Жертвами вражеских "прилетов" стали по меньшей мере 24 мирных украинцев, более ста гражданских получили тяжелые ранения.

15 февраля Россия осуществила очередную ракетную атаку по городам Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не отрицает применение оккупантами северокорейских ракет КN-23.

Кроме того, в среду утром, 7 февраля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. В частности ВС РФ атаковали и Харьков, где две из пяти выпущенных врагом ракет оказались северокорейского производства.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет добавить к своему арсеналу ракеты из Ирана. Это стало очевидно еще в середине декабря 2023 года.