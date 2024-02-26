"Было предсказуемо": ВС РФ пытаются окружить позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Сейчас ВСУ немного отошли на более выгодные позиции под городом, а ВС РФ забрасывают их КАБами с целью выбить.

На Авдеевском направлении враг пытается окружить ВСУ на некоторых позициях и штурмами дальше развивать наступление в районе Авдеевки. Об этом 26 февраля в комментарии "Эспрессо" сообщил офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин.

"Ситуация остается сложной довольно длительное время. После того, как Силы обороны совершили маневр по отходу на рубежи западнее Авдеевки, враг пытается штурмовыми действиями продолжать развивать свое наступление. Тяжелые бои продолжаются. Сейчас оккупанты пытаются окружить некоторые наши позиции, забрасывают КАБами практически каждый час", — рассказал он.

Оккупанты и дальше несут на этом участке фронта большие потери, в частности, их ВСУ атакуют FPV-дронами и техникой. Также Лазуткин считает, что смещение Сил обороны западнее Ласточкино в Донецкой области было предсказуемым.

"Это было довольно предсказуемо, если посмотреть на карту высот. Некоторое время наши войска держали Степное и Ласточкино. Сейчас ВСУ немного отошли на более выгодные позиции. Это можно увидеть по карте высот и по расположению на местности водоемов", — добавил он.

Отход из Авдеевки и Ласточкино

По состоянию на понедельник, 26 февраля, украинские военные отошли от поселка Ласточкино, что на Авдеевском направлении, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка — Тоненькое — Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении.

20 февраля аналитики DeepState рассказали, что украинские бойцы разгромили колонну российской техники и отбили штурм в районе Ласточкино Донецкой области. Оккупанты наступали с помощью шести БМП и танка.

Военное командование Украины 17 февраля приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь бойцов.

Напомним, что в ГУР заявили, что во время выхода ВСУ из Авдеевки в плен к врагу попало не более нескольких десятков военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ наращивают количество авиаударов и штурмовых действий в операционной зоне ОСУВ "Таврия". За минувшие сутки противник нанес 45 авиаударов.