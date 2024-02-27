"Не надо бояться": в ТЦК рассказали, как часто мужчинам нужно проходить ВВК

По словам начальника Кременчугского РТЦК Мирослава Волкова, если военнообязанный приходит уточнить данные и пройти ВВК, это не значит, что сегодня-завтра его мобилизуют.

Военно-врачебную комиссию необходимо проходить раз в год. Об этом сказал руководитель Кременчугского районного территориального центра комплектации и социальной поддержки Мирослав Волков в интервью "Кременчугскому Телеграфу".

Начальник ТЦК заявил, что качество работы военно-врачебных комиссий в районе немного улучшилось – там полностью заменили состав врачей и главу ВВК. Волков подчеркнул, что не имеет нареканий на их работу.

Как отмечает глава ТЦК, согласно приказу №402, военнообязанные граждане в мирное время должны проходить ВЛК раз в пять лет. Однако, по его словам, в этот приказ была внесена правка, согласно которой проходить ВВК нужно ежегодно.

"То есть военнообязанный, прошедший ВВК год назад, снова обязан ее проходить", — сказал он.

По словам Волкова, если военнообязанный не согласен с решением ВВК и хочет обжаловать решение комиссии, то ему стоит обратиться в РТЦК.

"Мы согласовываем с областным ВВК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалоба. И решения районной ВВК либо отменяют, либо подтверждают", — объяснил он.

Волков призвал всех военнообязанных явится в РТЦК, уточнить свои учетные данные и пройти ВВК. По его словам, общество должно осознать, что на сегодняшний день стоит вопрос выживания украинского государства.

"Не нужно бояться РТЦК. Очень много фейков, ложной информации сейчас доносится до общества. Поверьте мне, если вы приходите в РТЦК и СП, это не значит, что сегодня-завтра вы будете мобилизованы", — сказал он.

Напомним, по данным СМИ от 21 февраля, прохождение мужчиной военно-врачебной комиссии не гарантирует автоматического освобождения от последующего получения повестки, и некоторые военнообязанные могут быть вызваны на службу повторно.

Ранее, 30 января в Ровненской области суд вынес приговор военнообязанному, который заявил, что не согласен с заключением ВВК. По словам мужчины, у него есть "ряд хронических заболеваний", но врачи все равно признали его годным.