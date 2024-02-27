ВСУ уничтожили еще один бомбардировщик Су-34: в Воздушных силах озвучили детали (фото)

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук посоветовал российским пилотам перед каждым вылетом встречаться с родными, поскольку никто не знает, "повезет или нет на этот раз".

Российские оккупанты продолжают нести большие потери не только личного состава, но и техники. В этот раз украинским защитникам удалось уничтожить еще один самолет Су-34. Об этом в своем Telegram-канале написал командующий Воздушных сил Николай Олещук 27 февраля.

По его словам, произошло это на восточном направлении фронта. Действия Сил обороны привели к тому, что на счету у противника еще минус один истребитель-бомбардировщик, которым он регулярно атаковал украинскую территорию.

"Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз", — заявил Николай Олещук.

Отдельно командующий Воздушных сил поблагодарил всех причастных за боевую работу, которая приближает победу Украины.

Стоит отметить, что 22 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал потери для российской авиации, которые в последнее время участились. Причина в том, что у украинских защитников появилось больше средств и инструментов для того, чтобы доставать противника на дальних дистанциях.

Всего лишь за неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских "сушек". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к защитникам неба и поблагодарил их за меткость.

"Я благодарю вас, наши воины, за меткость. Одна из главных задач этого года для нашего государства — как раз защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов", — заявлял Владимир Зеленский.

Напомним, 23 февраля в Краснодарском крае РФ упал самолет А-50, который удалось уничтожить бойцам ВСУ. В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МОУ) рассказали, что это результат совместной операции разведки и военного командования.