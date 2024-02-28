Одни руины: россияне не восстановили штаб ЧФ РФ после ударов ВСУ

По словам экс-спикера Генштаба Владислава Селезнева, российская ПВО не в состоянии обеспечить безопасное пространство над оккупированным полуостровом. Противник опасается новых ударов со стороны Украины.

В сентябре прошлого года во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы, в результате чего штаб Черноморского флота РФ был разрушен. Спустя практически полгода он остается в руинах. Военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью для Obozrevatel назвал причину, почему противник не восстанавливает здание.

По его словам, Россия в Крыму не может обеспечить надежную защиту для этого сооружения, которая могла бы обезопасить от новых атак украинской стороны. Восстановительные работы так и не начались, однако часть подвальных помещений штаба Черноморского флота РФ работают дальше.

"Я думаю, что военная инфраструктура на территории Севастополя достаточно разветвлена, и враг имеет возможность использовать иные здания и сооружения для обеспечения функционирования штаба российского Черноморского флота", — заявил Владислав Селезнев, рассказывая о том, где размещается военное руководство сейчас.

Отдельно военный эксперт добавил, что для восстановления здания необходимо немало финансовых вложений. При этом враг не уверен, что после ремонта по зданию вновь не будет нанесен удар, что опять разрушит штаб.

"С учетом того, что российская ПВО, несмотря на заявления, не способна полностью обеспечить безопасное пространство над территорией временно оккупированного Севастополя, я не думаю, что в ближайшей перспективе противник будет расходовать ресурс на то, чтобы восстанавливать здание штаба Черноморского флота", – добавил Владислав Селезнев.

Напомним, что 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе в Крыму прилетели ракеты. Удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава российского флота.

По данным Сил специальных операций ВСУ, в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера. Еще 105 российских военнослужащих получили ранения.

23 декабря OSINT-аналитики уже отмечали, что РФ спустя 3 месяца не начала ремонт штаба ЧФ в Крыму. По информации расследователей, вокруг поврежденного здания базируется огромное количество автомобилей, но используются ли они по назначению — под вопросом.