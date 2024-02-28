Россия ударила в турецкое судно в порту Херсона: подробности (фото)

Грузовое судно KURUOGLU-3 перевозило 2 тысячи 800 тонн азотного удобрения. За два дня до полномасштабного вторжения РФ корабль пришвартовался в Херсонском порту.

Во вторник, 27 февраля, российские ракеты попали в турецкое судно, которое два года стояло в Херсонском порту. Об этом сообщает платформа поддержки моряков "Deniz İşçileri" в соцсети Х.

Речь идет о грузовом судне KURUOGLU-3, которое принадлежит стамбульской компании Kuruoglu Denizcilik. Из-за минной угрозы в Черном море оно пришвартовалось в Херсоне еще 22 февраля 2022 года.

Согласно сообщению турецкой организации, на борту судна было 2 тысячи 800 тонн азотного удобрения — сыпучего карбамида. Информации о количестве членов экипажа и в каком они сейчас состоянии — нет.

О попадании в судно ранее в Telegram сообщил без деталей глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В свою очередь в компании морской безопасности Ambrey заявили, что в течение последних двух лет многочисленные суда, которые застряли в украинских портах, получили поражения или были повреждены.

В частности, 8 ноября 2023 года российские оккупанты ударили по инфраструктуре одного из портов в Одесской области и попали по гражданскому судну под флагом Либерии, которое швартовалось у причала. Судно должно было перевозить железную руду в Китай.

Напомним, 28 февраля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в разных районах Севастополя. В частности, в Северной и Корабельной частях города.

14 февраля надводные дроны MAGURA V5 потопили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" возле временно оккупированной Алупки в Крыму. В украинской разведке заявили, что корабль мог перевозить не только личный состав. Противник использовал этот БДК для того, чтобы пополнять боекомплект, среди которого, вероятнее всего, ракеты.