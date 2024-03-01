"Майдан-3": в ГУР назвали имена лиц, причастных к российской спецоперации

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, Кремль будет стараться транслировать свои нарративы через лидеров общественного мнения как в Украине, так и в других странах.

К спецоперации "Майдан-3", которую проводят спецслужбы Российской Федерации, причастны первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, обвиняемый в госизмене экс-нардеп Украины и кум Владимира Путина Виктор Медведчук и журналистка Диана Панченко. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии NV.

Юсов отметил, что Кириенко задействован в планировании и управлении спецоперацией "Майдан-3", которую Россия проводит против Украины.

При этом Медведчук, по словам представителя ГУР, является для Кремля источником информации о политической ситуации в Украине и ряда контактов.

Что касается журналистки Панеченко, Юсов отметил, что она является "просто медиаинструментом".

"Она так же используется, как и многие другие российские пропагандисты, но ее фигуру здесь переоценивать не стоит", — отметил он.

Юсов подчеркнул, что россияне будут пытаться транслировать свои нарративы через лидеров общественного мнения как в Украине, так и в других странах. По его словам, Кремль намерен действовать не напрямую, а опосредованно, используя неосведомленность, доверие людей или их непреднамеренные намерения.

"Задача российских спецслужб, в том числе и в рамках этой спецоперации, конечно, поддерживать и развивать собственные агентурные возможности и собственную сеть. Или работать, если не напрямую через агентов, то через агентов влияния", — сказал Юсов.

Спецоперация РФ "Майдан-3": что известно

Напомним, 13 ноября портал online.ua сообщил со ссылкой на собственные источники в секторе безопасности и обороны, что с 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку "Майдан-3", целью которой является дестабилизация Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября заявил, что на данный момент основной целью Кремля является разжигание раскола, формирование хаоса в украинском обществе и в конечном итоге смена президента. Глава государства отметил, что Россия хочет спровоцировать в Украине план дезинформации, известный внутри страны как "Майдан-3".

Андрей Юсов 21 ноября подтвердил в комментарии Фокусу, что операция российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине началась с начала ноября. По его информации, руководство и идеологическое наполнение операции осуществляют первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и бывший помощник главы Кремля Владислав Сурков.

"Максимально ожидаемый эффект — смещение руководства страны. Деморализация и демотивация общества, нарушение внутреннего консенсуса о готовности бороться против российской агрессии", — сообщил Юсов.

Позже, 27 февраля, в Комитете по вопросам разведки при президенте Украины сообщили, что спецоперация российских оккупантов "Майдан — 3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года.