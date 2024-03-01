Бывшая учительница сдавала ВС РФ патриотов Харьковщины: их похищали и пытали (фото)

В прошлом 57-летняя женщина преподавала для младших классов. Во время оккупации региона, по данным СБУ, по ее "наводке" били и морили голодом людей.

В Украине разоблачили экс-педагога, которая помогала российским оккупантам во время борьбы за Харьков. Деталями 1 марта поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну сторонницу р*шизма, которая сотрудничала с оккупантами после захвата Харьковщины", — отметила пресс-служба.

Ею оказалась 57-летняя бывшая учительница младших классов в селе Лукьянцы Липецкой общины. Ранее женщину уже привлекали к ответственности — за избиение учеников.

"В период оккупации населенного пункта она "сдавала" захватчикам места пребывания украинских патриотов. Именно по ее наводке рашисты похитили и посадили в застенки нескольких участников движения сопротивления в регионе", — рассказали в СБУ.

Среди "слитых" оккупантам патриотов были депутат местного совета, участник АТО и отец работника Нацполиции.

"В застенках к похищенным людям применяли жестокие пытки — постоянно били и длительное время оставляли без еды и воды. Таким образом российские оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о Силах обороны, которые в то время вели ожесточенные бои за Харьков", — передала пресс-служба.

По данным следствия, оккупантам не удалось "выбить" нужную информацию. Впоследствии нескольких патриотов отпустили, а еще одного повезли в Белгородскую область и держали в плену два года. Впоследствии его обменяли на своего бойца.

Женщина же после деоккупации села выехала в Харьков и "залегла на дно", надеясь избежать наказания. Однако работники СБУ нашли ее и задержали в съемной квартире.

Экс-учительнице сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, сейчас она находится под стражей. Женщине грозит заключение на срок до 12 лет.

Задержанная бывшая педагог Фото: СБУ Задержанная бывшая педагог Фото: СБУ

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