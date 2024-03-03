По данным спасателей, поисковая операция после террористической атаки продолжается. Сотрудникам ГСЧС удалось за утро найти еще два тела местных жителей.

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали многоэтажный дом в Одессе. Спустя сутки количество жертв вновь увеличилось. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что спасатели продолжают спасательные работы и ищут людей, которые могли оказаться под завалами после российского удара по жилому дому.

"Одесса. На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека", — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале позже поделился информацией, что количество жертв вновь увеличилось и теперь может составлять 10 человек. Спасателям удалось найти тело еще одного погибшего ребенка.

"Предварительно, ребенку нет и годика… Спасатели продолжают разбирать завал", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что незадолго до этого спасатели рассказывали о том, что среди жертв есть трехлетний ребенок, которого так и не удалось спасти. Минимум пятеро были найдена живыми.

Всего в 9-этажном жилом здании было полностью разрушено 18 квартир, в которых мирные жители спокойно проживали до российского террора. Под завалами, по информации ГСЧС на 2 марта, могло находиться до 12 человек.

Напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты запустили по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", из которых силы ПВО ВСУ сбили 14. Один из дронов-камикадзе попал в жилой дом.

2 марта также в ВСУ назвали количество сбитых "Шахедов". По данным командования, ночью российские оккупанты запустили по территории Украины 17 беспилотников, 8 из которых были направленны в сторону Одесской области, что и привело к таким серьезным последствиям.