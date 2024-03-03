Погибли 5 детей: в Одессе на месте удара дрона завершена поисковая операция (фото)

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, почти все дети погибли вместе со своими родными под завалами. Среди погибших — многодетная семья украинских военных Олега и Татьяны Кравец, которые погибли вместе с 7-месячной Лизой, 8-летней Златой и Сережей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Очередная террористическая атака россиян против гражданского населения Одессы, состоявшаяся 2 марта, унесла жизни 12 мирных жителей города. Об этом сообщают местные паблики, в частности об этом пишет в собственном телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Среди погибших — пятеро детей в возрасте от 4 месяцев до 9 лет. Почти все они погибли вместе со своими родными.

"Украинские дети — военные цели России. Вот с кем воюют эти нелюди", — отметил Олег Кипер.

Среди убитых семей — многодетная семья украинских военных Олега и Татьяны Кравец, которые погибли вместе с детьми: 7-месячной Лизой, 8-летней Златой и Сережей, которому в июле должно было исполниться 10 лет. Еще один сын не ночевал дома и поэтому спасся.

Кроме того, под завалами нашли тело женщины Анны Гайдаржи с 4-месячным младенцем, муж и дочь этой семьи выжили, потому что находились в другой комнате. Всего погибло 7 взрослых.

Из-под завалов дома №134 по проспекту Добровольского в Одессе освободили 5 человек. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок. Среди пострадавших — беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте.

Как сообщил Кипер, в дома одесситов, которые из-за ночной дроновой атаки остались без тепла, возвращено отопление, в том числе в дом, в котором произошло обрушение одного крайнего подъезда.

"Весь день неравнодушные одесситы приносят воду, продукты питания и теплые вещи. Держимся вместе бок о бок", — написал глава области.

Всего к поисковой операции было привлечено 215 человек. Спасатели буквально по кирпичикам разбирали разрушенный российским дроном дом.

Как прокомментировал трагедию в Одессе президент Украины Владимир Зеленский, каждая российская потеря на фронте — это ответ нашего государства на российский террор.

"Мир должен реагировать на каждое проявление российского зла и давать отпор действиям России. Каждый проигнорированный миром российский террористический акт позволяет и дальше убивать", — констатировал он.

И добавил: Украина должна победить в этой войне, потому что только украинская сила сможет обеспечить украинцам нормальную жизнь.

Президент подчеркнул, что в таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может — это террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей.

"Мир знает, что можно противопоставить террору. Мир имеет достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет", — подчеркнул Зеленский.

Дроновый удар по Одессе 2 марта

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд — 18 квартир.

В городе и области 3 марта объявили траур по погибшим.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами Харьковскую область. Один из российских дронов попал в частный дом, в результате чего погиб 76-летний мужчина. В Харькове полностью сгорели несколько автомобилей.