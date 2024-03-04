От Донбасса до Львова: в Британии рассказали, каким вооружением РФ била по Украине зимой

Оккупанты пытались повредить объекты региональной энергетики, однако энергосеть Украины поддерживает стабильную работу сети, рассказали в британской разведке.

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали украинскую инфраструктуру, в частности электроэнергетическую, с помощью беспилотных летательных аппаратов в течение февраля. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"В течение февраля 2024 года Россия проводила кампанию односторонней атаки беспилотных летательных аппаратов против украинской инфраструктуры, в том числе электроэнергетической", — говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что несмотря на работу украинской противовоздушной обороны, российские дроны, вероятно, нанесли ущерб электростанциям и электроподстанциям. В частности, вражеские атаки произошли по всей территории Украины, был нанесен ущерб региональной энергетической инфраструктуре в Донецке, Днепре и возле Львова.

Великобритания считает, что атаки РФ могли быть нанесены комбинацией дронов, ракетных систем "земля-земля" и артиллерии, тогда как в течение 2022-2023 годов для подобных атак оккупанты применяли авиационные средства дальнего действия.

В оборонном ведомстве Британии убеждены, что россияне пытались нацелиться на объекты региональной энергетики, чтобы ухудшить промышленную деятельность в Украине. Однако несмотря на эти попытки, энергосеть Украины поддерживает стабильную работу сети.

Напомним, 21 февраля в "Укрэнерго" сообщили, что компания работает над тем, чтобы Россия возместила нанесенный украинскому энергосектору ущерб. Одна из крупнейших в мире юридических фирм бесплатно создаст пособие по документированию российских преступлений.

3 марта генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина может проиграть энергетическую войну РФ, если американская помощь не поступит в ближайшее время.